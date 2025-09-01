Türkiye
Bir ilde simide zam geldi: 20 liraya yükseldi
Bir ilde simide zam geldi: 20 liraya yükseldi
İzmir'de simide zam geldi. Son kararla birlikte 15 liraya satılan simidin fiyatı 20 liraya yükseldi. 01.09.2025
İzmir’de 15 liraya satılan simidin fiyatı, alınan son kararla birlikte 20 TL’ye yükseldi. Yeni fiyat, 3 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.Zam talebi temmuzda yapılmıştıİzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından temmuz ayında yapılan zam talebini değerlendiren Ticaret Bakanlığı zamma onay verdi. Oda başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da, “Gevrek, İzmir'in sadece geleneksel bir yiyeceği değil, aynı zamanda kültürel değeridir. Bu sebeple bugüne kadar fiyat artışına karşı temkinli olduk. Ancak uzun süredir maliyetlerin altında satış yapan üreticilerimiz, ayakta kalmakta zorlanıyor. Zarar eden fırıncılarımız üretimi bırakma noktasına geldi. Yapılan fiyat düzenlemesi, esnafın sürdürülebilirliği açısından kaçınılmaz hale geldi. Hem vatandaşımızı hem de üreticiyi düşünerek bu kararı almak zorunda kaldık. İzmir’deki gevrek geleneğinin devam edebilmesi için üreticinin desteklenmesi şarttır.” denildiYeni fiyat 3 Eylül'den itibaren geçerliYeni fiyat tarifesi, 3 Eylül 2025 tarihinden itibaren İzmir genelindeki tüm simit satış noktalarında geçerli olacak. Simit İzmir’de gevrek olarak anılıyor.
Bir ilde simide zam geldi: 20 liraya yükseldi

15:36 01.09.2025 (güncellendi: 15:37 01.09.2025)
İzmir'de simide zam geldi. Son kararla birlikte 15 liraya satılan simidin fiyatı 20 liraya yükseldi.
İzmir’de 15 liraya satılan simidin fiyatı, alınan son kararla birlikte 20 TL’ye yükseldi. Yeni fiyat, 3 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Zam talebi temmuzda yapılmıştı

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından temmuz ayında yapılan zam talebini değerlendiren Ticaret Bakanlığı zamma onay verdi. Oda başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da, “Gevrek, İzmir'in sadece geleneksel bir yiyeceği değil, aynı zamanda kültürel değeridir. Bu sebeple bugüne kadar fiyat artışına karşı temkinli olduk. Ancak uzun süredir maliyetlerin altında satış yapan üreticilerimiz, ayakta kalmakta zorlanıyor. Zarar eden fırıncılarımız üretimi bırakma noktasına geldi. Yapılan fiyat düzenlemesi, esnafın sürdürülebilirliği açısından kaçınılmaz hale geldi. Hem vatandaşımızı hem de üreticiyi düşünerek bu kararı almak zorunda kaldık. İzmir’deki gevrek geleneğinin devam edebilmesi için üreticinin desteklenmesi şarttır.” denildi

Yeni fiyat 3 Eylül'den itibaren geçerli

Yeni fiyat tarifesi, 3 Eylül 2025 tarihinden itibaren İzmir genelindeki tüm simit satış noktalarında geçerli olacak. Simit İzmir’de gevrek olarak anılıyor.
