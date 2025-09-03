Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/tekne-kazasinda-hayatini-kaybeden-is-insani-halit-yukaya-ait-oldugu-degerlendirilen-naas-denizden-1099078907.html
Tekne kazasında hayatını kaybeden iş insanı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen naaş denizden çıkarıldı
Tekne kazasında hayatını kaybeden iş insanı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen naaş denizden çıkarıldı
Ağustos ayının başında Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanmış halde bulunan Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen naaş, 68 metre derinlikten... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 23 Ağustos'ta iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeninin yerinin tespit edilmesinin ardından denizden çıkarılması için sürdürdüğü çalışmalarını tamamladı.Ekiplerce Marmara Adası açıklarında 68 metre derinlikten çıkarılan Yukay'a ait olduğu değerlendirilen naaş otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.Yat üreticisi Halit Yukay, 4 Ağustos'ta Graywolf isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.Tekne içinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.Gemi kaptanı tutuklandıYalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 'taksirle ölüme sebep olma' suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.Balıkesir Valiliği, yürütülen aram faaliyetlerinde 23 Ağustos saat 19.00 sularında Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen bir cesedin, dalgıçların envanterinde bulunan cihazlar aracılığıyla 68 metre derinlikte deniz tabanında tespit edildiğini açıklamıştı.
Tekne kazasında hayatını kaybeden iş insanı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen naaş denizden çıkarıldı

22:59 03.09.2025 (güncellendi: 23:11 03.09.2025)
Abone ol
Ağustos ayının başında Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanmış halde bulunan Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen naaş, 68 metre derinlikten çıkarıldı. Cesedin kimliği yapılacak otopsi sonucunda netleşecek.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 23 Ağustos'ta iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeninin yerinin tespit edilmesinin ardından denizden çıkarılması için sürdürdüğü çalışmalarını tamamladı.
Ekiplerce Marmara Adası açıklarında 68 metre derinlikten çıkarılan Yukay'a ait olduğu değerlendirilen naaş otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.
Yat üreticisi Halit Yukay, 4 Ağustos'ta Graywolf isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.
Tekne içinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Gemi kaptanı tutuklandı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 'taksirle ölüme sebep olma' suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.
Balıkesir Valiliği, yürütülen aram faaliyetlerinde 23 Ağustos saat 19.00 sularında Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen bir cesedin, dalgıçların envanterinde bulunan cihazlar aracılığıyla 68 metre derinlikte deniz tabanında tespit edildiğini açıklamıştı.
