Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme; Baro yeni talepte bulundu

Sputnik Türkiye
Kaybolduktan sonra Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Van Barosu, genç kızın otopsi raporundaki DNA örnekleriyle ilgili talepte bulundu.
Üniversite eğitimi için gittiği Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Van Barosu Başkanı, Kabaiş'in otopsi raporundaki 2 kişiye ait DNA örneklerinin vücudun hangi bölgelerinde tespit edildiğinin belirlenmesi talebinde bulunduklarını açıkladı. Dosya üzerindeki gizlilik talebinin kalkması isteniyorSoruşturmanın iki savcı tarafından yürütüldüğünü belirten Özaraz, olayın aydınlatılmasına yönelik birçok taleplerinin olduğunu, bu taleplere ilişkin raporların eksiksiz olarak dosyaya girmesini beklediklerini ifade etti.Dosya üzerindeki gizlilik kararının kaldırılmasını istediklerini kaydeden Özaraz, şu değerlendirmelerde bulundu:
van gölü
Dosya üzerindeki gizlilik talebinin kalkması isteniyor
Soruşturmanın iki savcı tarafından yürütüldüğünü belirten Özaraz, olayın aydınlatılmasına yönelik birçok taleplerinin olduğunu, bu taleplere ilişkin raporların eksiksiz olarak dosyaya girmesini beklediklerini ifade etti.
Dosya üzerindeki gizlilik kararının kaldırılmasını istediklerini kaydeden Özaraz, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Otopsi raporlarında 2 kişiye ait DNA bulunması yeni bir durum değil, uzun süre önce Adli Tıp raporuna yansıyan, bulaş ihtimalinin olduğu bir durumdu. Bizim de öncelikle orada görev alan, cesedin bulunduğu yerden Adli Tıp Kurumu'na sevkinde ve diğer işlemlerde yer alan bütün görevlilerin örneklerinin alınarak bulaş ihtimalinin bertaraf edilmesi talebimiz vardı. Bulaş ihtimalinin ortadan kalktığı bir durumda artık bu DNA'lar dosya kapsamında şüpheli DNA'lar olacak. İki farklı DNA, iki farklı kişi demektir. Bu DNA'lar vücudun hangi bölgesinde tespit edildi? DNA'ların bulunduğu bölge bizler ve dosya açısından en önemli veri ve delillerden biridir."