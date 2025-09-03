https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/son-dakika-putin-alaskada-trump-ile-limuzinde-yaptigi-sohbeti-ilk-kez-anlatti-1099076288.html
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska Zirvesi'nde Trump ile limuzinde yaptığı sohbet hakkında konuştu. İki lider limuzinde ne konuştu?
2025-09-03
2025-09-03T17:59+0300
2025-09-03T18:00+0300
Putin, dört günlük Çin ziyaretinin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Rusya lideri, Trump ile limuzin seyahatleri sırasında "birkaç kelime konuştuklarını" söyledi.Basın toplantısında bir gazeteci Putin'e, "Fotoğraf çekiminin ardınan Trump ile birlikte limuzine bindiniz. Orada ne konuştuğunuzu ve hangi dilde konuştuğunuzu bize anlatabilir misiniz?" sorusunu yöneltti. Putin, bu soruya "Elbette İngilizce konuşuldu" diye yanıt verirken, konuşmanın başlangıcında Trump'a şu sözleri söylediğini aktardı:Alaska Zirvesi hakkındaAmerika Birleşik Devletleri-Rusya Zirvesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapıldı. İki lider zirve kapsamında, 15 Ağustos 2025'te Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya geldi.
Putin, Alaska’da Trump ile limuzinde yaptığı sohbeti ilk kez anlattı
17:59 03.09.2025 (güncellendi: 18:00 03.09.2025)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de yaptığı açıklamada bir gazetecinin sorusu üzerine Alaska'da Trump ile limuzinde yaptığı görüşmeyi aktararak ona "sevgili komşu" dediğini ve İngilizce hatrını sorduğunu aktardı.
Putin, dört günlük Çin ziyaretinin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Rusya lideri, Trump ile limuzin seyahatleri sırasında "birkaç kelime konuştuklarını" söyledi.
Basın toplantısında bir gazeteci Putin'e, "Fotoğraf çekiminin ardınan Trump ile birlikte limuzine bindiniz. Orada ne konuştuğunuzu ve hangi dilde konuştuğunuzu bize anlatabilir misiniz?" sorusunu yöneltti.
Putin, bu soruya "Elbette İngilizce konuşuldu" diye yanıt verirken, konuşmanın başlangıcında Trump'a şu sözleri söylediğini aktardı:
Ona, 'Sevgili komşu, sizi sağlıklı ve hayatta gördüğüme çok sevindim' dedim. Yolculuk yaklaşık 30 saniye sürdü, limuzinde yolculuk yaparken öyle genel laflar ettik, hepsi bu kadar.
Amerika Birleşik Devletleri-Rusya Zirvesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapıldı. İki lider zirve kapsamında, 15 Ağustos 2025'te Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya geldi.