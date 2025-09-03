https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/son-dakika-putin-alaskada-trump-ile-limuzinde-yaptigi-sohbeti-ilk-kez-anlatti-1099076288.html

Putin, Alaska’da Trump ile limuzinde yaptığı sohbeti ilk kez anlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska Zirvesi'nde Trump ile limuzinde yaptığı sohbet hakkında konuştu. İki lider limuzinde ne konuştu?

Putin, dört günlük Çin ziyaretinin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Rusya lideri, Trump ile limuzin seyahatleri sırasında "birkaç kelime konuştuklarını" söyledi.Basın toplantısında bir gazeteci Putin'e, "Fotoğraf çekiminin ardınan Trump ile birlikte limuzine bindiniz. Orada ne konuştuğunuzu ve hangi dilde konuştuğunuzu bize anlatabilir misiniz?" sorusunu yöneltti. Putin, bu soruya "Elbette İngilizce konuşuldu" diye yanıt verirken, konuşmanın başlangıcında Trump'a şu sözleri söylediğini aktardı:Alaska Zirvesi hakkındaAmerika Birleşik Devletleri-Rusya Zirvesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapıldı. İki lider zirve kapsamında, 15 Ağustos 2025'te Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya geldi.

