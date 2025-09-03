Türkiye
Sina'da büyük alarm: Mısır 40 bin askerini İsrail sınırına yığdı
Sputnik Türkiye
Sina’da büyük alarm: Mısır 40 bin askerini İsrail sınırına yığdı

16:44 03.09.2025
Egyptian army soldiers stand guard on the border with Egypt in Rafah, southern Gaza Strip
Mısır, Sina Yarımadası’na 40 bin asker göndererek son yılların en büyük askeri yığınaklarından birine imza attı. Bu adım, Gazze’deki çatışmaların büyüyerek kitlesel göç dalgası oluşturabileceği endişesiyle atıldı.
Kahire yönetimi, Gazze’den Sina’ya doğru olası bir geçişin kabul edilemez olduğunu defalarca vurguladı. Kuzey Sina Valisi Halid Megaver, “Topraklarımızı ihlal edecek olanlar beklenmedik ve sert bir karşılık görecektir” diyerek uyarıda bulundu.

Tanklar ve özel kuvvetler hazır

Sınır hattında M60 tankları, hava savunma sistemleri ve özel kuvvetler devreye alındı. Rafah ve Şeyh Zuveyid çevresinde yoğun güvenlik önlemleri göze çarpıyor. Ordu, Sina’nın kritik bölgelerinde tam teyakkuzda.
Mısır, bu adımla hem İsrail’e hem de uluslararası kamuoyuna açık bir şekilde, " Sınırlar ihlal edilemez. Sina Filistinliler için 'alternatif toprak' olamaz" mesajı verdi.
Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin bizzat talimatıyla yapılan bu konuşlanma, bölgedeki en ciddi güvenlik hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Tarihi hassasiyet

Sina, yıllardır Filistinlilerin göç ettirilmesi ihtimaliyle gündeme geliyor. Ancak Mısır, bu önerileri ulusal güvenliğe tehdit olarak görüyor ve her defasında kesin dille reddediyor.
