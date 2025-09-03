https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/sinada-buyuk-alarm-misir-40-bin-askeri-israil-sinirina-yigdi-1099073203.html

Sina’da büyük alarm: Mısır 40 bin askerini İsrail sınırına yığdı

Sina’da büyük alarm: Mısır 40 bin askerini İsrail sınırına yığdı

Sputnik Türkiye

Mısır'ın, Gazze’den olası göç korkusu büyüyor. Tanklar, özel birlikler ve hava savunma sistemleri sınır hattında konuşlandırıldı. 03.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-03T16:44+0300

2025-09-03T16:44+0300

2025-09-03T16:44+0300

dünya

ortadoğu

gazze

sina

sina yarımadası

mısır

ordu

sınır

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099072495_0:53:4296:2470_1920x0_80_0_0_268e8eb203cc8ce699b039f7ccde5e00.jpg

Mısır, Sina Yarımadası’na 40 bin asker göndererek son yılların en büyük askeri yığınaklarından birine imza attı. Bu adım, Gazze’deki çatışmaların büyüyerek kitlesel göç dalgası oluşturabileceği endişesiyle atıldı.Kahire yönetimi, Gazze’den Sina’ya doğru olası bir geçişin kabul edilemez olduğunu defalarca vurguladı. Kuzey Sina Valisi Halid Megaver, “Topraklarımızı ihlal edecek olanlar beklenmedik ve sert bir karşılık görecektir” diyerek uyarıda bulundu.Tanklar ve özel kuvvetler hazır Sınır hattında M60 tankları, hava savunma sistemleri ve özel kuvvetler devreye alındı. Rafah ve Şeyh Zuveyid çevresinde yoğun güvenlik önlemleri göze çarpıyor. Ordu, Sina’nın kritik bölgelerinde tam teyakkuzda.Mısır, bu adımla hem İsrail’e hem de uluslararası kamuoyuna açık bir şekilde, " Sınırlar ihlal edilemez. Sina Filistinliler için 'alternatif toprak' olamaz" mesajı verdi.Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin bizzat talimatıyla yapılan bu konuşlanma, bölgedeki en ciddi güvenlik hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.Tarihi hassasiyet Sina, yıllardır Filistinlilerin göç ettirilmesi ihtimaliyle gündeme geliyor. Ancak Mısır, bu önerileri ulusal güvenliğe tehdit olarak görüyor ve her defasında kesin dille reddediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/lavrov-ve-misir-disisleri-bakani-abdulati-orta-dogudaki-gelismeleri-gorustu-1098700591.html

gazze

sina

sina yarımadası

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, gazze, sina, sina yarımadası, mısır, ordu, sınır