https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/lavrov-ve-misir-disisleri-bakani-abdulati-orta-dogudaki-gelismeleri-gorustu-1098700591.html
Lavrov ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati Ortadoğu’daki gelişmeleri görüştü
Lavrov ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati Ortadoğu’daki gelişmeleri görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede Ortadoğu'daki gelişmelerin yanı sıra Ukrayna... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T19:49+0300
2025-08-19T19:49+0300
2025-08-19T19:49+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
mısır
mısır dışişleri bakanlığı
bedr abdulati
ukrayna
filistin
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/17/1093908048_0:0:752:423_1920x0_80_0_0_49d5e053d3969302f26f414389f122f1.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri ve Göç Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ortadoğu’daki güncel sorunlar, özellikle de Filistin-İsrail çatışması ele alındı.Bakanların Gazze’de savaşın bir an önce sona erdirilmesi ve Filistinlilere insani yardımların engelsiz ulaştırılmasının önemini vurguladıklarına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca İran’ın nükleer programı ile Afrika kıtasında devam eden bölgesel çatışmalar konusunda da görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.Lavrov, Mısırlı mevkidaşına Alaska zirvesinin sonuçlarını aktardıLavrov ayrıca Mısırlı mevkidaşına Rusya ile ABD arasında Alaska’da gerçekleştirilen zirvenin temel sonuçları hakkında bilgi verdi.Açıklamada ayrıca, tarafların ikili iş birliğinin geliştirilmesi perspektiflerini ele aldıkları, dış politika alanında koordinasyonun güçlendirilmesi ve Rusya ile Mısır arasında ticari ilişkilerin genişletilmesine yönelik öncelikli adımların da görüşüldüğü ifade edildi.Görüşmenin, Mısır tarafının inisiyatifiyle gerçekleştiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/lavrov-rusya-asla-sadece-toprak-ele-gecirmeyi-hedeflemeyip-ruslari-korumaya-calisti-1098689995.html
rusya
mısır
ukrayna
filistin
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/17/1093908048_63:0:694:473_1920x0_80_0_0_00e21e0b0220ad498f4a2951bd9b8fc8.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, mısır, mısır dışişleri bakanlığı, bedr abdulati, ukrayna, filistin, gazze, abd
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, mısır, mısır dışişleri bakanlığı, bedr abdulati, ukrayna, filistin, gazze, abd
Lavrov ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati Ortadoğu’daki gelişmeleri görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede Ortadoğu'daki gelişmelerin yanı sıra Ukrayna krizinin ve çözüm çabalarının ele alındığı bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri ve Göç Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ortadoğu’daki güncel sorunlar, özellikle de Filistin-İsrail çatışması ele alındı.
Bakanların Gazze’de savaşın bir an önce sona erdirilmesi ve Filistinlilere insani yardımların engelsiz ulaştırılmasının önemini vurguladıklarına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca İran’ın nükleer programı ile Afrika kıtasında devam eden bölgesel çatışmalar konusunda da görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.
Lavrov, Mısırlı mevkidaşına Alaska zirvesinin sonuçlarını aktardı
Lavrov ayrıca Mısırlı mevkidaşına Rusya ile ABD arasında Alaska’da gerçekleştirilen zirvenin temel sonuçları hakkında bilgi verdi.
Ukrayna krizinin ele alınması bağlamında S.V. Lavrov, Mısırlı mevkidaşını Alaska’daki Rusya-ABD zirvesinin ana sonuçları hakkında bilgilendirdi.
Açıklamada ayrıca, tarafların ikili iş birliğinin geliştirilmesi perspektiflerini ele aldıkları, dış politika alanında koordinasyonun güçlendirilmesi ve Rusya ile Mısır arasında ticari ilişkilerin genişletilmesine yönelik öncelikli adımların da görüşüldüğü ifade edildi.
Görüşmenin, Mısır tarafının inisiyatifiyle gerçekleştiği belirtildi.