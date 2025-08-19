https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/lavrov-ve-misir-disisleri-bakani-abdulati-orta-dogudaki-gelismeleri-gorustu-1098700591.html

Lavrov ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati Ortadoğu’daki gelişmeleri görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri ve Göç Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ortadoğu’daki güncel sorunlar, özellikle de Filistin-İsrail çatışması ele alındı.Bakanların Gazze’de savaşın bir an önce sona erdirilmesi ve Filistinlilere insani yardımların engelsiz ulaştırılmasının önemini vurguladıklarına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca İran’ın nükleer programı ile Afrika kıtasında devam eden bölgesel çatışmalar konusunda da görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.Lavrov, Mısırlı mevkidaşına Alaska zirvesinin sonuçlarını aktardıLavrov ayrıca Mısırlı mevkidaşına Rusya ile ABD arasında Alaska’da gerçekleştirilen zirvenin temel sonuçları hakkında bilgi verdi.Açıklamada ayrıca, tarafların ikili iş birliğinin geliştirilmesi perspektiflerini ele aldıkları, dış politika alanında koordinasyonun güçlendirilmesi ve Rusya ile Mısır arasında ticari ilişkilerin genişletilmesine yönelik öncelikli adımların da görüşüldüğü ifade edildi.Görüşmenin, Mısır tarafının inisiyatifiyle gerçekleştiği belirtildi.

