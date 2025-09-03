Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/rus-lider-cin-ziyaretini-tamamladi-putin-17-yabanci-baskanla-gorustu--1099078039.html
Rus lider, Çin ziyaretini tamamladı: Putin, 17 yabancı başkanla görüştü
Rus lider, Çin ziyaretini tamamladı: Putin, 17 yabancı başkanla görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’e yaptığı resmi ziyaret kapsamında 17 yabancı liderle görüşme gerçekleştirdi. Putin ayrıca, Şanghay İşbirliği Örgütü... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T20:41+0300
2025-09-03T20:41+0300
dünya
rusya
i̇ran
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
kongre partisi (hindistan)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099023029_0:14:1109:638_1920x0_80_0_0_218ff89f9c763ed8998b40eb86caa0a2.png
Putin, çarşamba günü dört gün süren Çin ziyaretini tamamladı. Ziyaret sırasında ŞİÖ zirvesine katılan Rus lider, aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 80. yılına adanan törenlerde yer aldı ve çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. ŞİÖ zirvesi kapsamında pazartesi günü yoğun diplomasi trafiği yaşayan Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle görüşmeler yaptı. Ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la bir araya geldi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahmon'la de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/trump-putin-karari-er-ya-da-gec-kendisi-verecek-1099077702.html
rusya
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099023029_74:0:1063:742_1920x0_80_0_0_49ad43c02ea76d0627401796364547c2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, i̇ran, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), kongre partisi (hindistan)
rusya, i̇ran, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), kongre partisi (hindistan)

Rus lider, Çin ziyaretini tamamladı: Putin, 17 yabancı başkanla görüştü

20:41 03.09.2025
© Sputnik / POOLVladimir Putin-Kim Jong-un
Vladimir Putin-Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
© Sputnik / POOL
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’e yaptığı resmi ziyaret kapsamında 17 yabancı liderle görüşme gerçekleştirdi. Putin ayrıca, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törenler çerçevesinde bir dizi temasta bulundu.
Putin, çarşamba günü dört gün süren Çin ziyaretini tamamladı.
Ziyaret sırasında ŞİÖ zirvesine katılan Rus lider, aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 80. yılına adanan törenlerde yer aldı ve çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.
ŞİÖ zirvesi kapsamında pazartesi günü yoğun diplomasi trafiği yaşayan Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle görüşmeler yaptı.
Ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la bir araya geldi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahmon'la de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump Alaska'da - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
DÜNYA
Trump: Putin kararı er ya da geç kendisi verecek
19:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала