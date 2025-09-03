https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/rus-lider-cin-ziyaretini-tamamladi-putin-17-yabanci-baskanla-gorustu--1099078039.html

Rus lider, Çin ziyaretini tamamladı: Putin, 17 yabancı başkanla görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında 17 yabancı liderle görüşme gerçekleştirdi. Putin ayrıca, Şanghay İşbirliği Örgütü... 03.09.2025

Putin, çarşamba günü dört gün süren Çin ziyaretini tamamladı. Ziyaret sırasında ŞİÖ zirvesine katılan Rus lider, aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 80. yılına adanan törenlerde yer aldı ve çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. ŞİÖ zirvesi kapsamında pazartesi günü yoğun diplomasi trafiği yaşayan Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle görüşmeler yaptı. Ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la bir araya geldi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahmon'la de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

