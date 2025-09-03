https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/rus-lider-cin-ziyaretini-tamamladi-putin-17-yabanci-baskanla-gorustu--1099078039.html
Rus lider, Çin ziyaretini tamamladı: Putin, 17 yabancı başkanla görüştü
Rus lider, Çin ziyaretini tamamladı: Putin, 17 yabancı başkanla görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’e yaptığı resmi ziyaret kapsamında 17 yabancı liderle görüşme gerçekleştirdi. Putin ayrıca, Şanghay İşbirliği Örgütü... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T20:41+0300
2025-09-03T20:41+0300
2025-09-03T20:41+0300
dünya
rusya
i̇ran
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
kongre partisi (hindistan)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099023029_0:14:1109:638_1920x0_80_0_0_218ff89f9c763ed8998b40eb86caa0a2.png
Putin, çarşamba günü dört gün süren Çin ziyaretini tamamladı. Ziyaret sırasında ŞİÖ zirvesine katılan Rus lider, aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 80. yılına adanan törenlerde yer aldı ve çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. ŞİÖ zirvesi kapsamında pazartesi günü yoğun diplomasi trafiği yaşayan Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle görüşmeler yaptı. Ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la bir araya geldi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahmon'la de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/trump-putin-karari-er-ya-da-gec-kendisi-verecek-1099077702.html
rusya
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099023029_74:0:1063:742_1920x0_80_0_0_49ad43c02ea76d0627401796364547c2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, i̇ran, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), kongre partisi (hindistan)
rusya, i̇ran, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), kongre partisi (hindistan)
Rus lider, Çin ziyaretini tamamladı: Putin, 17 yabancı başkanla görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’e yaptığı resmi ziyaret kapsamında 17 yabancı liderle görüşme gerçekleştirdi. Putin ayrıca, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törenler çerçevesinde bir dizi temasta bulundu.
Putin, çarşamba günü dört gün süren Çin ziyaretini tamamladı.
Ziyaret sırasında ŞİÖ zirvesine katılan Rus lider, aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 80. yılına adanan törenlerde yer aldı ve çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.
ŞİÖ zirvesi kapsamında pazartesi günü yoğun diplomasi trafiği yaşayan Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle görüşmeler yaptı.
Ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la bir araya geldi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahmon'la de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.