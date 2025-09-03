Türkiye
Rus Dışişleri: Moskova ve Washington, yeni müzakere turunun tarihi ve yerini görüşüyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya ve ABD’nin yeni müzakere turunun tarihi ve yerini belirlemek amacıyla koordinasyon içinde olduğunu belirtti. 03.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladivostok şehrinde düzenlenen Uzakdoğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik’e açıklamalarda bulundu.Zaharova, ABD ve Rusya arasındaki diyalogla ilgili şunu dedi:Moskova’nın, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki çelişkilerin çözüme kavuşturulmasında karşılıklı çıkar gördüğünü dile getiren Rus diplomat bu konuda şu değerlendirmede bulundu:'Ukrayna krizinin temel nedenleri ortadan kaldırılmalı'Moskova'nın tutarlı bir şekilde, sorunun barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğini savunduğunu ve siyasi çözüm için her türlü biçim ve olanağı sunduğunu kaydeden Zaharova, bu konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:Rusya’nın Uzakdoğu bölgesindeki Vladivostok şehrinde, 3-6 Eylül tarihleri ​​arasında, 10. Doğu Ekonomi Forumu düzenleniyor. Uzakdoğu Federal Üniversitesi kampüsünde yapılan forumun ana teması ‘Uzakdoğu: Barış ve Refah İçin İşbirliği’.
07:47 03.09.2025 (güncellendi: 08:34 03.09.2025)
© Sputnik / Grigoriy SısoyevRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya ve ABD’nin yeni müzakere turunun tarihi ve yerini belirlemek amacıyla koordinasyon içinde olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladivostok şehrinde düzenlenen Uzakdoğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik’e açıklamalarda bulundu.
Zaharova, ABD ve Rusya arasındaki diyalogla ilgili şunu dedi:
Halihazırda yeni müzakere turunun tarihi ve yeri kararlaştırılıyor.
Moskova’nın, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki çelişkilerin çözüme kavuşturulmasında karşılıklı çıkar gördüğünü dile getiren Rus diplomat bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
ABD ile potansiyel olarak silah kontrolüne ilişkin müzakereleri de içerecek tam kapsamlı stratejik diyaloğun yeniden başlatılması kararı henüz gündeme gelmedi. Biz de her düzeyde defalarca bunun için uygun koşulların yaratılması gerektiğini söyledik. Bu, Rus-Amerikan ilişkilerinin yönetiminde ilerleme ve mevcut krizin altında yatan temel çelişkileri ortadan kaldırmak için gerekli zemini oluşturma ihtiyacıyla bağlantılı. Evet, bu süreçler devam ediyor ama tahminlerde bulunmanın bir anlamı yok. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın, Anchorage'daki zirve öncesinde, stratejik saldırı silahlarının kontrolü alanındaki anlaşmaların, daha sonraki aşamalarda ele alınacağını belirttiğine dikkatinizi çekmek isterim. Dolayısıyla, Rusya ve ABD arasındaki stratejik diyaloğun yeniden başlatılması için siyasi zemin henüz oluşma aşamasında bulunuyor.

'Ukrayna krizinin temel nedenleri ortadan kaldırılmalı'

Moskova'nın tutarlı bir şekilde, sorunun barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğini savunduğunu ve siyasi çözüm için her türlü biçim ve olanağı sunduğunu kaydeden Zaharova, bu konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
Rusya siyasi, askeri ve insani konularda üç çalışma grubu kurulması önerisine Ukrayna tarafından yanıt bekliyor.
İki ülke arasındaki yeni müzakere turunun tarihi, önceki görüşmelerde varılan anlaşmaların uygulanmasına bağlı.
Donald Trump yönetiminin arabuluculuk çabalarına rağmen Kiev rejimi ve Batı Avrupalı ​​destekçileri, çözüm konusunda uzlaşma olasılığını reddediyor.
Savaş alanında hiçbir dayanakları olmadığı gibi, hiçbir ahlaki ve etik yaklaşım açısından da hiçbir dayanakları olmamasına rağmen uzlaşma ihtimalini reddediyorlar.
Batılı ülkeler, Ukrayna ordusunun Drujba petrol boru hattına yönelik saldırılarını kontrol ediyor olabilir. Onların, Kiev rejiminin terör faaliyetlerine doğrudan katılımı ortada.
Batı, Ukrayna'daki çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmak istemiyor, ama bunu yapmak zorunda kalacak.
Dikkati dağıtmak, belki de kaçınılmaz olanı geciktirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu krizin, çatışmanın, trajedinin temel nedenlerini ortadan kaldırmak için çalışmaya başlamalıyız.
Vatandaşı olarak gördüğü insanların çıkarlarını dikkate almak istemeyen Kiev rejiminin Nazi özünden bahsediyoruz.
Ukrayna'nın en baştaki tarafsız ve nükleer olmayan statüsüne geri dönmesi, güvenlik garantisinin ta kendisi.
Rusya’nın Uzakdoğu bölgesindeki Vladivostok şehrinde, 3-6 Eylül tarihleri ​​arasında, 10. Doğu Ekonomi Forumu düzenleniyor. Uzakdoğu Federal Üniversitesi kampüsünde yapılan forumun ana teması ‘Uzakdoğu: Barış ve Refah İçin İşbirliği’.
