Rus Dışişleri: Moskova ve Washington, yeni müzakere turunun tarihi ve yerini görüşüyor

ABD ile potansiyel olarak silah kontrolüne ilişkin müzakereleri de içerecek tam kapsamlı stratejik diyaloğun yeniden başlatılması kararı henüz gündeme gelmedi. Biz de her düzeyde defalarca bunun için uygun koşulların yaratılması gerektiğini söyledik. Bu, Rus-Amerikan ilişkilerinin yönetiminde ilerleme ve mevcut krizin altında yatan temel çelişkileri ortadan kaldırmak için gerekli zemini oluşturma ihtiyacıyla bağlantılı. Evet, bu süreçler devam ediyor ama tahminlerde bulunmanın bir anlamı yok. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın, Anchorage'daki zirve öncesinde, stratejik saldırı silahlarının kontrolü alanındaki anlaşmaların, daha sonraki aşamalarda ele alınacağını belirttiğine dikkatinizi çekmek isterim. Dolayısıyla, Rusya ve ABD arasındaki stratejik diyaloğun yeniden başlatılması için siyasi zemin henüz oluşma aşamasında bulunuyor.