Rubio: Trump, 'narko-terörist' örgütlere karşı savaş başlatacak
Rubio: Trump, 'narko-terörist' örgütlere karşı savaş başlatacak
Sputnik Türkiye
03.09.2025
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezüella'dan uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir gemiye düzenlenen saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'narko-terörist' örgütlere savaş açacağını söyledi.Rubio, Meksika'da düzenlediği basın toplantısında, "Trump bunu patlattı. Ve tekrar olacak. Belki de şu anda oluyor. Bilmiyorum. Ama asıl mesele şu ki, Amerika Birleşik Devletleri başkanı narko terör örgütlerine savaş açacak. Bu örgüt uluslararası sularda faaliyet gösteriyor, ülkemizi zehirlemek için Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru ilerliyordu ve Başkan Trump yönetiminde o günler geride kaldı" dedi.Rubio yaptığı açıklamada, ABD ile Meksika arasındaki işbirliğinin daha önce hiç görülmemiş tarihi seviyelere ulaştığını belirterek, ziyaretinin 'çok verimli' olduğunu söyledi.Rubio, uyuşturucu kaçakçılığı, göç ve ekonomi konularını görüşmek üzere 2-4 Eylül tarihleri arasında Meksika ve Ekvador'a seyahat edecek.Rubio, Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Tarihi bir iş birliği seviyesine ulaştığımız için büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekten de, son sekiz ayda, ülkelerimizin tarihinde hiçbir zaman şu anki düzeyde, her iki ülkenin bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyan bir iş birliği görülmedi" dedi.Rubio, ziyaretinin kendisine Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve de la Fuente ile uzun ve 'çok verimli' bir görüşme yapma fırsatı verdiğini söyledi.Sheinbaum yaptığı açıklamada, Meksika ve Washington'ın Sınır İşbirliği ve Kolluk Kuvvetleri Programı'nı oluşturma konusunda anlaştıklarını duyurdu. Ancak Başkan, programın herhangi bir imza içermeyen bir 'mutabakat' olduğunu, zira imzanın dış politika çağrışımları içereceğini belirtti.
