Polonya Cumhurbaşkanı Washington’a gidiyor: Ülke, G20 üyesi olarak davet edilmesini talep etti

Polonya Cumhurbaşkanı Washington’a gidiyor: Ülke, G20 üyesi olarak davet edilmesini talep etti

Trump-AB zirvesine davet edilmeyen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Washington'a gidiyor. Ayrıca ülkenin Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorskiy, ülkesinin G20... 03.09.2025

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ağustos ayında Avrupa Birliği ülkeleri liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıya davet edilmeyen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin, kendi inisiyatifiyle Washington’a gideceği ve burada Trump ile görüşeceği bildirildi.Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorskiy, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan ülkesinin G20 üyesi olarak davet edilmesini talep etti.Sikorskiy, Miami’de Rubio ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Polonya, trilyon dolarlık ekonomiler kulübüne girdiği için, ABD’nin önümüzdeki yıl G20 dönem başkanlığını üstlenirken ülkemizi bu platforma davet etmesini talep ettim” dedi.Polonya’nın sadece dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olarak değil, aynı zamanda planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine başarıyla dönüşmüş bir ülke olarak siyasi ve entelektüel bir örnek sunduğunu vurgulayan Sikorskiy, “Biz, diğer ülkeler için örnek teşkil eden bir ülkeyiz” ifadelerini kullandı.Resmi istatistiklere göre, 2025 yılında Polonya ekonomisi ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aşacak.

