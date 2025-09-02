Türkiye
Trump’tan 'öldü' iddialarına yanıt: İnternette dolaşan iddiaları duymadım
Trump’tan 'öldü' iddialarına yanıt: İnternette dolaşan iddiaları duymadım
02.09.2025
ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu internette kendisinin öldüğüne dair dolaşan komplo teorilerinden haberi olmadığını söyledi. Trump yaptığı açıklamada, "Hayır, aslında hafta sonu çok aktiftim, o kadar ciddi bir şey duymadım" dedi.Trump, sağlığıyla ilgili genel endişeleri duyduğunu, ancak öldüğü yönündeki spekülasyonları duymadığını söyleyerek, şöyle konuştu:
Trump’tan 'öldü' iddialarına yanıt: İnternette dolaşan iddiaları duymadım

23:51 02.09.2025
Trump yaptığı açıklamada, sosyal medyada kendi ölümüyle ilgili paylaşılan mesajları görmediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu internette kendisinin öldüğüne dair dolaşan komplo teorilerinden haberi olmadığını söyledi.
Trump yaptığı açıklamada, "Hayır, aslında hafta sonu çok aktiftim, o kadar ciddi bir şey duymadım" dedi.
Trump, sağlığıyla ilgili genel endişeleri duyduğunu, ancak öldüğü yönündeki spekülasyonları duymadığını söyleyerek, şöyle konuştu:
'İyi mi? Nasıl hissediyor? Neyin var?' gibi şeyler söylediklerini biliyordum. Ayrıca hafta sonu biraz daha uzun, biliyorsunuz, İşçi Bayramı hafta sonu. Birçok kişinin bu İşçi Bayramı'nda çok aktif olduğumu bildiğini söyleyebilirim. Bunu duymuştum ama bu kadarını duymamıştım. Geçen hafta çok sayıda basın toplantısı yaptım, hepsi başarılıydı. Çok iyi geçti, tıpkı bunun gibi. Sonra iki gün boyunca hiçbirine katılmadım ve 'Onda bir sorun olmalı' dediler. Biden aylarca toplantı yapmadı
President Donald Trump boards Air Force One at Joint Base Andrews, Md., Friday, Aug. 15, 2025, en route to a meeting with Russian President Vladimir Putin in Alaska. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
DÜNYA
Trump: İlginç şeyler öğrendim
22:33
