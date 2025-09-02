Trump’tan 'öldü' iddialarına yanıt: İnternette dolaşan iddiaları duymadım

'İyi mi? Nasıl hissediyor? Neyin var?' gibi şeyler söylediklerini biliyordum. Ayrıca hafta sonu biraz daha uzun, biliyorsunuz, İşçi Bayramı hafta sonu. Birçok kişinin bu İşçi Bayramı'nda çok aktif olduğumu bildiğini söyleyebilirim. Bunu duymuştum ama bu kadarını duymamıştım. Geçen hafta çok sayıda basın toplantısı yaptım, hepsi başarılıydı. Çok iyi geçti, tıpkı bunun gibi. Sonra iki gün boyunca hiçbirine katılmadım ve 'Onda bir sorun olmalı' dediler. Biden aylarca toplantı yapmadı