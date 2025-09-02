https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/trumptan-oldu-iddialarina-yanit-internette-dolasan-iddialari-duymadim-1099037604.html
Trump’tan 'öldü' iddialarına yanıt: İnternette dolaşan iddiaları duymadım
Trump yaptığı açıklamada, sosyal medyada kendi ölümüyle ilgili paylaşılan mesajları görmediğini söyledi. 02.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu internette kendisinin öldüğüne dair dolaşan komplo teorilerinden haberi olmadığını söyledi. Trump yaptığı açıklamada, "Hayır, aslında hafta sonu çok aktiftim, o kadar ciddi bir şey duymadım" dedi.Trump, sağlığıyla ilgili genel endişeleri duyduğunu, ancak öldüğü yönündeki spekülasyonları duymadığını söyleyerek, şöyle konuştu:
'İyi mi? Nasıl hissediyor? Neyin var?' gibi şeyler söylediklerini biliyordum. Ayrıca hafta sonu biraz daha uzun, biliyorsunuz, İşçi Bayramı hafta sonu. Birçok kişinin bu İşçi Bayramı'nda çok aktif olduğumu bildiğini söyleyebilirim. Bunu duymuştum ama bu kadarını duymamıştım. Geçen hafta çok sayıda basın toplantısı yaptım, hepsi başarılıydı. Çok iyi geçti, tıpkı bunun gibi. Sonra iki gün boyunca hiçbirine katılmadım ve 'Onda bir sorun olmalı' dediler. Biden aylarca toplantı yapmadı