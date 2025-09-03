Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma pompaya yansıyor: Motorine zam geliyor
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma pompaya yansıyor: Motorine zam geliyor
Brent petrol fiyatı yüzde 0,30 düşüşle 68,93 dolara gerilerken, bu yıl toplamda yaklaşık yüzde 8 düşüş yaşadı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt
Brent petroldeki dalgalanmalar pompaya yansımaya devam edecek. Habertürk'ün haberine göre bu akşam motorine zam geliyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısı ortalama litre başına 2.05 lira zam bekleniyor.Güncel Akaryakıt Fiyatları:
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma pompaya yansıyor: Motorine zam geliyor

08:31 03.09.2025
Brent petrol fiyatı yüzde 0,30 düşüşle 68,93 dolara gerilerken, bu yıl toplamda yaklaşık yüzde 8 düşüş yaşadı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Motorine bu gece zam bekleniyor.
Brent petroldeki dalgalanmalar pompaya yansımaya devam edecek. Habertürk'ün haberine göre bu akşam motorine zam geliyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısı ortalama litre başına 2.05 lira zam bekleniyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları:

İstanbul (Avrupa Yakası)
⛽ Benzin: 52,89 TL
🛢 Motorin: 52,19 TL
🔵 LPG: 26,51 TL
Ankara
⛽ Benzin: 53,68 TL
🛢 Motorin: 53,15 TL
🔵 LPG: 26,40 TL
İzmir
⛽ Benzin: 54,00 TL
🛢 Motorin: 53,48 TL
🔵 LPG: 26,33 TL
Adana
⛽ Benzin: 54,56 TL
🛢 Motorin: 54,06 TL
🔵 LPG: 26,89 TL
EKONOMİ
Gıda Fiyat Endeksi'ne göre fiyatı en hızlı düşen ve yükselen ürünler belli oldu
08:20
