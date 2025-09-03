Brent petroldeki dalgalanmalar pompaya yansımaya devam edecek. Habertürk'ün haberine göre bu akşam motorine zam geliyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısı ortalama litre başına 2.05 lira zam bekleniyor.Güncel Akaryakıt Fiyatları:

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma pompaya yansıyor: Motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatı yüzde 0,30 düşüşle 68,93 dolara gerilerken, bu yıl toplamda yaklaşık yüzde 8 düşüş yaşadı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Motorine bu gece zam bekleniyor.