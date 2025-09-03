https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/petrol-fiyatlarindaki-dalgalanma-pompaya-yansiyor-motorine-zam-geliyor-1099044288.html
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma pompaya yansıyor: Motorine zam geliyor
Brent petrol fiyatı yüzde 0,30 düşüşle 68,93 dolara gerilerken, bu yıl toplamda yaklaşık yüzde 8 düşüş yaşadı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
Brent petroldeki dalgalanmalar pompaya yansımaya devam edecek. Habertürk'ün haberine göre bu akşam motorine zam geliyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısı ortalama litre başına 2.05 lira zam bekleniyor.Güncel Akaryakıt Fiyatları:
İstanbul (Avrupa Yakası)
⛽ Benzin: 52,89 TL
🛢 Motorin: 52,19 TL
🔵 LPG: 26,51 TL
Ankara
⛽ Benzin: 53,68 TL
🛢 Motorin: 53,15 TL
🔵 LPG: 26,40 TL
İzmir
⛽ Benzin: 54,00 TL
🛢 Motorin: 53,48 TL
🔵 LPG: 26,33 TL
Adana
⛽ Benzin: 54,56 TL
🛢 Motorin: 54,06 TL
🔵 LPG: 26,89 TL