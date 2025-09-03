Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/gida-fiyat-endeksine-gore-fiyati-en-hizli-dusen-ve-yukselen-urunler-belli-oldu-1099044136.html
Gıda Fiyat Endeksi'ne göre fiyatı en hızlı düşen ve yükselen ürünler belli oldu
Gıda Fiyat Endeksi'ne göre fiyatı en hızlı düşen ve yükselen ürünler belli oldu
Sputnik Türkiye
TEPAV'ın Gıda Fiyat Endeksine (TEGE) göre Ağustos 2025'te 'aylık gıda enflasyonu yüzde 2,58' oldu. Fiyatı en hızlı düşen ürün sivri biber olurken fiyatı en... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T08:20+0300
2025-09-03T08:20+0300
ekonomi̇
türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı (tepav)
i̇stanbul ticaret odası (i̇to)
türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/02/1054376120_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_54bb5bb7f28c8057b875f7a1e409716d.jpg
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ağustos ayına ilişkin Gıda Fiyat Endeksi’ni (TEGE) yayımladı. Verilere göre, aylık gıda enflasyonu yüzde 2,58 oldu. Böylece üç ay sonra aylık artış yeniden yüzde 2’nin üzerine çıkmış oldu.Aynı dönemde farklı kuruluşların verileri de benzer seviyelerde gerçekleşti. İTO-İTÜFE yüzde 2,28 artarken, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu yüzde 2,64 olarak kaydedildi.TEGE’ye göre ağustos ayında taze meyve ve sebze fiyatlarında dikkat çeken hareketler yaşandı. Sivri biber, domates ve çarliston biber fiyatları düşerken; kıvırcık, salatalık ve armut fiyatlarında belirgin artışlar gözlemlendi.Fiyatı düşen meyve sebzeler arasında kavun ve dolmalık biber yer alırken yükselenler arasında ayrıca üzüm ve nane yer aldı. Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı turşu, yoğurt ile ayranda gözlemlenirken çay, hazır kahve ve cipslerde de fiyat düşüşleri endekse yansıdı. Yıllık bazda gıda enflasyonu TEGE ile yüzde 28,5, İTO-İTÜFE ile yüzde 35,4, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 40,7 olarak hesaplandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/yukselen-emlak-vergisi-rayic-bedellerine-yeni-duzenleme-masada-1099042747.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/02/1054376120_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_76a1955ffb980a7f533f5c16a0a4ed1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı (tepav), i̇stanbul ticaret odası (i̇to), türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)
türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı (tepav), i̇stanbul ticaret odası (i̇to), türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)

Gıda Fiyat Endeksi'ne göre fiyatı en hızlı düşen ve yükselen ürünler belli oldu

08:20 03.09.2025
© AAmarket, manav, sebze
market, manav, sebze - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
© AA
Abone ol
TEPAV'ın Gıda Fiyat Endeksine (TEGE) göre Ağustos 2025'te 'aylık gıda enflasyonu yüzde 2,58' oldu. Fiyatı en hızlı düşen ürün sivri biber olurken fiyatı en hızlı artan ürünler ise kıvırcık, salatalık ve armut oldu.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ağustos ayına ilişkin Gıda Fiyat Endeksi’ni (TEGE) yayımladı. Verilere göre, aylık gıda enflasyonu yüzde 2,58 oldu. Böylece üç ay sonra aylık artış yeniden yüzde 2’nin üzerine çıkmış oldu.
Aynı dönemde farklı kuruluşların verileri de benzer seviyelerde gerçekleşti. İTO-İTÜFE yüzde 2,28 artarken, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu yüzde 2,64 olarak kaydedildi.
TEGE’ye göre ağustos ayında taze meyve ve sebze fiyatlarında dikkat çeken hareketler yaşandı. Sivri biber, domates ve çarliston biber fiyatları düşerken; kıvırcık, salatalık ve armut fiyatlarında belirgin artışlar gözlemlendi.
Fiyatı düşen meyve sebzeler arasında kavun ve dolmalık biber yer alırken yükselenler arasında ayrıca üzüm ve nane yer aldı.
Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı turşu, yoğurt ile ayranda gözlemlenirken çay, hazır kahve ve cipslerde de fiyat düşüşleri endekse yansıdı.
Yıllık bazda gıda enflasyonu TEGE ile yüzde 28,5, İTO-İTÜFE ile yüzde 35,4, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 40,7 olarak hesaplandı.
Yükselen emlak vergisi rayiç bedellerine yeni düzenleme masada - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
EKONOMİ
Yükselen emlak vergisi rayiç bedellerine yeni düzenleme masada
07:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала