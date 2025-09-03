https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/gida-fiyat-endeksine-gore-fiyati-en-hizli-dusen-ve-yukselen-urunler-belli-oldu-1099044136.html

Gıda Fiyat Endeksi'ne göre fiyatı en hızlı düşen ve yükselen ürünler belli oldu

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ağustos ayına ilişkin Gıda Fiyat Endeksi’ni (TEGE) yayımladı. Verilere göre, aylık gıda enflasyonu yüzde 2,58 oldu. Böylece üç ay sonra aylık artış yeniden yüzde 2’nin üzerine çıkmış oldu.Aynı dönemde farklı kuruluşların verileri de benzer seviyelerde gerçekleşti. İTO-İTÜFE yüzde 2,28 artarken, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu yüzde 2,64 olarak kaydedildi.TEGE’ye göre ağustos ayında taze meyve ve sebze fiyatlarında dikkat çeken hareketler yaşandı. Sivri biber, domates ve çarliston biber fiyatları düşerken; kıvırcık, salatalık ve armut fiyatlarında belirgin artışlar gözlemlendi.Fiyatı düşen meyve sebzeler arasında kavun ve dolmalık biber yer alırken yükselenler arasında ayrıca üzüm ve nane yer aldı. Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı turşu, yoğurt ile ayranda gözlemlenirken çay, hazır kahve ve cipslerde de fiyat düşüşleri endekse yansıdı. Yıllık bazda gıda enflasyonu TEGE ile yüzde 28,5, İTO-İTÜFE ile yüzde 35,4, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 40,7 olarak hesaplandı.

