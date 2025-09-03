https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/gida-fiyat-endeksine-gore-fiyati-en-hizli-dusen-ve-yukselen-urunler-belli-oldu-1099044136.html
Gıda Fiyat Endeksi'ne göre fiyatı en hızlı düşen ve yükselen ürünler belli oldu
Gıda Fiyat Endeksi'ne göre fiyatı en hızlı düşen ve yükselen ürünler belli oldu
Sputnik Türkiye
TEPAV'ın Gıda Fiyat Endeksine (TEGE) göre Ağustos 2025'te 'aylık gıda enflasyonu yüzde 2,58' oldu. Fiyatı en hızlı düşen ürün sivri biber olurken fiyatı en... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T08:20+0300
2025-09-03T08:20+0300
2025-09-03T08:20+0300
ekonomi̇
türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı (tepav)
i̇stanbul ticaret odası (i̇to)
türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/02/1054376120_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_54bb5bb7f28c8057b875f7a1e409716d.jpg
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ağustos ayına ilişkin Gıda Fiyat Endeksi’ni (TEGE) yayımladı. Verilere göre, aylık gıda enflasyonu yüzde 2,58 oldu. Böylece üç ay sonra aylık artış yeniden yüzde 2’nin üzerine çıkmış oldu.Aynı dönemde farklı kuruluşların verileri de benzer seviyelerde gerçekleşti. İTO-İTÜFE yüzde 2,28 artarken, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu yüzde 2,64 olarak kaydedildi.TEGE’ye göre ağustos ayında taze meyve ve sebze fiyatlarında dikkat çeken hareketler yaşandı. Sivri biber, domates ve çarliston biber fiyatları düşerken; kıvırcık, salatalık ve armut fiyatlarında belirgin artışlar gözlemlendi.Fiyatı düşen meyve sebzeler arasında kavun ve dolmalık biber yer alırken yükselenler arasında ayrıca üzüm ve nane yer aldı. Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı turşu, yoğurt ile ayranda gözlemlenirken çay, hazır kahve ve cipslerde de fiyat düşüşleri endekse yansıdı. Yıllık bazda gıda enflasyonu TEGE ile yüzde 28,5, İTO-İTÜFE ile yüzde 35,4, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 40,7 olarak hesaplandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/yukselen-emlak-vergisi-rayic-bedellerine-yeni-duzenleme-masada-1099042747.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/02/1054376120_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_76a1955ffb980a7f533f5c16a0a4ed1a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı (tepav), i̇stanbul ticaret odası (i̇to), türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)
türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı (tepav), i̇stanbul ticaret odası (i̇to), türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)
Gıda Fiyat Endeksi'ne göre fiyatı en hızlı düşen ve yükselen ürünler belli oldu
TEPAV'ın Gıda Fiyat Endeksine (TEGE) göre Ağustos 2025'te 'aylık gıda enflasyonu yüzde 2,58' oldu. Fiyatı en hızlı düşen ürün sivri biber olurken fiyatı en hızlı artan ürünler ise kıvırcık, salatalık ve armut oldu.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ağustos ayına ilişkin Gıda Fiyat Endeksi’ni (TEGE) yayımladı. Verilere göre, aylık gıda enflasyonu yüzde 2,58 oldu. Böylece üç ay sonra aylık artış yeniden yüzde 2’nin üzerine çıkmış oldu.
Aynı dönemde farklı kuruluşların verileri de benzer seviyelerde gerçekleşti. İTO-İTÜFE yüzde 2,28 artarken, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu yüzde 2,64 olarak kaydedildi.
TEGE’ye göre ağustos ayında taze meyve ve sebze fiyatlarında dikkat çeken hareketler yaşandı. Sivri biber, domates ve çarliston biber fiyatları düşerken; kıvırcık, salatalık ve armut fiyatlarında belirgin artışlar gözlemlendi.
Fiyatı düşen meyve sebzeler arasında kavun ve dolmalık biber yer alırken yükselenler arasında ayrıca üzüm ve nane yer aldı.
Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı turşu, yoğurt ile ayranda gözlemlenirken çay, hazır kahve ve cipslerde de fiyat düşüşleri endekse yansıdı.
Yıllık bazda gıda enflasyonu TEGE ile yüzde 28,5, İTO-İTÜFE ile yüzde 35,4, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 40,7 olarak hesaplandı.