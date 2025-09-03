https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/peskov-rusyanin-cin-ve-kuzey-kore-ile-etkilesimi-birilerine-karsi-degil-ulkelerimizin-yararina-1099060979.html

Peskov: Rusya'nın Çin ve Kuzey Kore ile etkileşimi birilerine karşı değil ülkelerimizin yararına yürütülüyor

Peskov: Rusya'nın Çin ve Kuzey Kore ile etkileşimi birilerine karşı değil ülkelerimizin yararına yürütülüyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Çin ve Kuzey Kore ile etkileşiminin birilerine karşı değil ülkelerin yararına yürütüldüğünü belirterek; Trump'ın komplo kurma... 03.09.2025

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Rusya'nın Çin ve Kuzey Kore ile etkileşimini değerlendiren Peskov, "Rusya'nın Doğu'daki ortaklarıyla, özellikle Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS ve benzeri çok taraflı formatlardaki etkileşimi, üçüncü ülkelere karşı değil, ülkelerimizin halklarının yararına yürütülüyor" diye konuştu.ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya, Çin ve Kuzey Kore'yi komplo kurmakla suçlamasını da yorumlayan Peskov, "Hiç kimse komplo kurmuyor, bunun için ne istek ne de zaman var" ifadelerini kullandı.Peskov ayrıca Trump'ın bu yöndeki açıklamalarının mecazi anlamda yapılmış olmasını umduğunu sözlerine ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong-un'u bir kez daha Moskova'ya davet ettiğini anlatan Peskov, ziyaretin zamanını konusunda taraflar arasında daha sonra mutabakat sağlanacağını belirtti.Kremlin Sözcüsü, Putin'in Pekin programının Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüşmesiyle sona ereceği bilgisini verdi.

