Peskov: Rusya'nın Çin ve Kuzey Kore ile etkileşimi birilerine karşı değil ülkelerimizin yararına yürütülüyor
Peskov: Rusya'nın Çin ve Kuzey Kore ile etkileşimi birilerine karşı değil ülkelerimizin yararına yürütülüyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Çin ve Kuzey Kore ile etkileşiminin birilerine karşı değil ülkelerin yararına yürütüldüğünü belirterek; Trump'ın komplo kurma... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T13:56+0300
2025-09-03T13:56+0300
2025-09-03T14:05+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
çin
kuzey kore
işbirliği
çin halk cumhuriyeti
kore demokratik halk cumhuriyeti
brics
rusya
çin
kuzey kore
çin halk cumhuriyeti
kore demokratik halk cumhuriyeti
Peskov: Rusya'nın Çin ve Kuzey Kore ile etkileşimi birilerine karşı değil ülkelerimizin yararına yürütülüyor
13:56 03.09.2025 (güncellendi: 14:05 03.09.2025)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Çin ve Kuzey Kore ile etkileşiminin birilerine karşı değil ülkelerin yararına yürütüldüğünü belirterek; Trump'ın komplo kurma suçlamasına ilişkin de, "Hiç kimse komplo kurmuyor, bunun için ne istek ne de zaman var" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rusya'nın Çin ve Kuzey Kore ile etkileşimini değerlendiren Peskov, "Rusya'nın Doğu'daki ortaklarıyla, özellikle Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS ve benzeri çok taraflı formatlardaki etkileşimi, üçüncü ülkelere karşı değil, ülkelerimizin halklarının yararına yürütülüyor" diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya, Çin ve Kuzey Kore'yi komplo kurmakla suçlamasını da yorumlayan Peskov, "Hiç kimse komplo kurmuyor, bunun için ne istek ne de zaman var" ifadelerini kullandı.
Peskov ayrıca Trump'ın bu yöndeki açıklamalarının mecazi anlamda yapılmış olmasını umduğunu sözlerine ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong-un'u bir kez daha Moskova'ya davet ettiğini anlatan Peskov, ziyaretin zamanını konusunda taraflar arasında daha sonra mutabakat sağlanacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü, Putin'in Pekin programının Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüşmesiyle sona ereceği bilgisini verdi.