Peskov, Fico’nun 'AB kuyunun dibindeki kurbağa' sözlerini yorumladı: 'AB dünyada neler olup bittiğini anlamıyor'
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun 'kuyunun dibindeki kurbağa' deyimini yorumlayarak, "Fico ise, Avrupa Birliği’nde birçok kişinin, bu kurbağa gibi, dünyada neler olup bittiğini anlamadığını söylüyor" dedi.
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun Avrupa Birliği ülkelerinin dünyada neler olup bittiğini anlamadığını açıklamak için kullandığı 'kuyunun dibindeki kurbağa' benzetmesini yorumladı.
Fico, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, AB ülkelerini 'kuyunun dibindeki kurbağaya' benzetmiş ve yukarıda neler olduğunu görmediklerini ifade etmişti.
Peskov, Telegram kanalındaki paylaşımında şunları söyledi:
“Bu, muhtemelen bir tür masal; anladığım kadarıyla Slovak folklorunda, kuyunun dibinde oturan ve yukarıda neler olduğunu anlamayan bir kurbağaya benzetme yapılır. Bu aslında bir alegoridir. Biz, önceki gün çok verimli bir ŞİÖ ve ‘ŞİÖ Plus’ zirvesi gerçekleştirdik. Fico ise, Avrupa Birliği’nde birçok kişinin, bu kurbağa gibi, dünyada neler olup bittiğini anlamadığını söylüyor.”
Rusya Devlet Başkanı Putin, 31 Ağustos’ta dört günlük bir ziyaret için Çin’e gelmişti. Pekin’e varmadan önce Tianjin kentinde bulunan Putin, burada Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ne katılmıştı.