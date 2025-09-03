https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/neptun-toplari-avustralyanin-ardindan-simdi-de-akdeniz-kiyilarinda-goruldu-1099051657.html

'Neptün topları' Avustralya'nın ardından şimdi de Akdeniz kıyılarında görüldü

'Neptün topları' Avustralya'nın ardından şimdi de Akdeniz kıyılarında görüldü

Barselona Üniversitesi araştırmacıları, Akdeniz'deki deniz çayırlarının mikroplastikleri toplayarak 'Neptün topları' halinde sahile taşıdığını ortaya koydu... 03.09.2025

Akdeniz'in deniz çayırları, yalnızca biyoçeşitlilik için bir sığınak değil, aynı zamanda plastik kirliliğine karşı beklenmedik bir rol de üstleniyor. Barselona Üniversitesi'nden bilim insanları, Posidonia oceanica adı verilen deniz çayırlarının mikroplastikleri toplayarak sıkı lifler halinde ördüğü ve bunları 'Neptün topları' olarak sahillere geri taşıdığını keşfetti.Deniz çöpleri insanlara geri iade ediyorNeptün topları, sonbaharda çayır yapraklarının dökülmesiyle oluşuyor. Bu yapraklar birbirine kenetlenerek kompakt, lifli toplar haline geliyor ve deniz tabanında biriken plastik parçalarını da içine hapsediyor. Fırtınalar ve akıntılar sayesinde bu toplar kıyılara vurduğunda, aslında denizin çöpleri insanlara geri iade edilmiş oluyor.Araştırma ekibi, 2018-2019 yıllarında İspanya'nın Mallorca Adası'ndaki sahillerde yaptığı incelemelerde, toplanan Neptün toplarının yüzde 17'sinde plastik bulunduğunu, bazı örneklerde ise 1 kilogramda bin 500'e yakın plastik parça tespit edildiğini belirledi.Tek çözüm plastik üretiminin azaltılmasıProf. Anna Sanchez-Vidal, “Bu, denizin bize asla ait olmayan çöpleri geri göndermesi gibi. Ama bu doğanın bir çözümü değil, sadece bir yansıma” diyerek plastik üretimini azaltmanın tek gerçek çözüm olduğunu vurguladı.Neptün toplarının toplanmaması gerektiğini de belirten araştırmacılar, bu doğal yapıların kıyı ekosistemi için önemli besin ve nem sağladığını ifade etti. Deniz çayırları, sadece plastik değil karbonu da hapsederek kıyıları erozyona karşı koruyor. 19. yüzyıldan bu yana küresel deniz çayırlarının yüzde 29'unun yok olduğunu belirten uzmanlar, kirlilik, kıyı yapılaşması, istilacı türler ve deniz ısınmalarının bu ekosistemi tehdit ettiğini belirtiyor.

