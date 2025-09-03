https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/miting-cikisi-kanli-saldiri-13-olu-30-yarali-1099069189.html

Pakistan'da miting çıkışı kanlı saldırı: 13 ölü, 30 yaralı

Pakistan'da miting çıkışı kanlı saldırı: 13 ölü, 30 yaralı

Pakistan'ın en büyük eyalet olan Belucistan'ın başkenti Quetta'da bir siyasi miting sonrası düzenlenen intihar saldırısı büyük bir faciaya yol açtı.

Pakistan'da düzenlenen saldırı, milliyetçi bir partinin düzenlediği mitingden çıkan kalabalığın arasına yapıldı. İntihar bombacısının, stadyumun yakınındaki mezarlık bölgesinde üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği bildirildi. Patlamanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, görgü tanıkları olay yerinde panik ve kaos yaşandığını anlattı.Yetkililer, saldırıyı şu ana kadar hiçbir örgütün üstlenmediğini açıkladı. Ancak Belucistan bölgesi, uzun süredir ayrılıkçı grupların saldırılarına sahne oluyor.Yetkililerden kınama Belucistan Eyalet Başbakanı Sarfraz Bugti saldırıyı kınayarak, “Bu, insanlığın düşmanlarının alçakça bir eylemidir” dedi. Yaralıların en iyi şekilde tedavi edilmesi için talimat verdiğini belirten Bugti, faillerin adalete teslim edileceğini vurguladı.Saldırının hedef aldığı miting, Belucistan’ın eski liderlerinden Ataullah Mengal’ın ölüm yıldönümü için düzenlenmişti. Parti lideri Akhtar Mengal saldırıdan yara almadan kurtuldu ancak destekçileri arasında ölen ve yaralananlar olduğu açıklandı.

