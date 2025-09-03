Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/meteoroloji-iki-bolge-icin-saganak-uyarisi-yapti-ani-su-baskinlarina-dikkat--1099042152.html
Meteoroloji iki bölge için sağanak uyarısı yaptı: Ani su baskınlarına dikkat
Meteoroloji iki bölge için sağanak uyarısı yaptı: Ani su baskınlarına dikkat
Meteoroloji 3 Eylül 2025 için Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış uyarısı yaptı. Artvin, Rize, Trabzon'da su baskını riski var. Marmara, Ege ve Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Eylül Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.Şiddetli rüzgara dikkatGenellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.Ani su baskınlarına dikkatYağışların öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. MARMARAÇanakkale: 33°C – Az bulutlu ve açıkEdirne: 36°C – Az bulutlu ve açıkİstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açıkKırklareli: 33°C – Az bulutlu ve açıkEGEAfyonkarahisar: 30°C – Az bulutlu ve açıkDenizli: 36°C – Az bulutlu ve açıkİzmir: 36°C – Az bulutlu ve açıkMuğla: 37°C – Az bulutlu ve açıkAKDENİZAdana: 34°C – Parçalı ve az bulutluAntalya: 32°C – Az bulutlu ve açıkBurdur: 35°C – Az bulutlu ve açıkHatay: 31°C – Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAnkara: 30°C – Parçalı ve az bulutluEskişehir: 29°C – Parçalı ve az bulutluKonya: 30°C – Az bulutlu ve açıkNevşehir: 28°C – Az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBolu: 27°C – Parçalı ve az bulutluDüzce: 30°C – Parçalı ve az bulutluSinop: 30°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlıZonguldak: 26°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 32°C – Parçalı ve çok bulutluArtvin: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlıSamsun: 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTrabzon: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum: 28°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars: 29°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya: 35°C – Parçalı ve az bulutluVan: 29°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 39°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep: 38°C – Az bulutlu ve açıkMardin: 36°C – Az bulutlu ve açıkSiirt: 38°C – Az bulutlu ve açık
3 eylül hava durumu, meteoroloji uyarısı, karadeniz sağanak yağış, doğu anadolu hava durumu, artvin rize trabzon yağış, i̇stanbul hava durumu, i̇zmir sıcaklık, marmara ege rüzgar, bugün hava nasıl, su baskını uyarısı
3 eylül hava durumu, meteoroloji uyarısı, karadeniz sağanak yağış, doğu anadolu hava durumu, artvin rize trabzon yağış, i̇stanbul hava durumu, i̇zmir sıcaklık, marmara ege rüzgar, bugün hava nasıl, su baskını uyarısı

Meteoroloji iki bölge için sağanak uyarısı yaptı: Ani su baskınlarına dikkat

07:05 03.09.2025
© AA / Didem MenteMeteoroloji iki bölge için sağanak uyarısı yaptı: Ani su baskınlarına dikkat
Meteoroloji iki bölge için sağanak uyarısı yaptı: Ani su baskınlarına dikkat - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
© AA / Didem Mente
Abone ol
Meteoroloji'nin 3 Eylül 2025 hava durumu tahminlerine göre Karadeniz ve Doğu Anadolu kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. Marmara, Ege ve Doğu Anadolu’da kuvvetli rüzgar etkili. Artvin, Rize, Trabzon’da şiddetli yağış ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Diğer bölgelerde sıcaklıklar yükseliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Eylül Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı, iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Şiddetli rüzgara dikkat

Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Ani su baskınlarına dikkat

Yağışların öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

MARMARA

Çanakkale: 33°C – Az bulutlu ve açık
Edirne: 36°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 33°C – Az bulutlu ve açık

EGE

Afyonkarahisar: 30°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 36°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 36°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 37°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Adana: 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 32°C – Az bulutlu ve açık
Burdur: 35°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 31°C – Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Ankara: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 30°C – Az bulutlu ve açık
Nevşehir: 28°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Bolu: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 30°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
Zonguldak: 26°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 32°C – Parçalı ve çok bulutlu
Artvin: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Samsun: 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 28°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 29°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: 29°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 39°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 38°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 36°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 38°C – Az bulutlu ve açık
