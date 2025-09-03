https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/meteoroloji-iki-bolge-icin-saganak-uyarisi-yapti-ani-su-baskinlarina-dikkat--1099042152.html

Meteoroloji iki bölge için sağanak uyarısı yaptı: Ani su baskınlarına dikkat

Meteoroloji iki bölge için sağanak uyarısı yaptı: Ani su baskınlarına dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 3 Eylül 2025 için Karadeniz ve Doğu Anadolu’da sağanak yağış uyarısı yaptı. Artvin, Rize, Trabzon’da su baskını riski var. Marmara, Ege ve Doğu Anadolu’da kuvvetli rüzgar etkili olacak.

2025-09-03T07:05+0300

2025-09-03T07:05+0300

2025-09-03T07:05+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

bursa hava durumu

istanbul hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097937367_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_d49edfdca576aa992399f9d214c2e882.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Eylül Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.Şiddetli rüzgara dikkatGenellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.Ani su baskınlarına dikkatYağışların öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. MARMARAÇanakkale: 33°C – Az bulutlu ve açıkEdirne: 36°C – Az bulutlu ve açıkİstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açıkKırklareli: 33°C – Az bulutlu ve açıkEGEAfyonkarahisar: 30°C – Az bulutlu ve açıkDenizli: 36°C – Az bulutlu ve açıkİzmir: 36°C – Az bulutlu ve açıkMuğla: 37°C – Az bulutlu ve açıkAKDENİZAdana: 34°C – Parçalı ve az bulutluAntalya: 32°C – Az bulutlu ve açıkBurdur: 35°C – Az bulutlu ve açıkHatay: 31°C – Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAnkara: 30°C – Parçalı ve az bulutluEskişehir: 29°C – Parçalı ve az bulutluKonya: 30°C – Az bulutlu ve açıkNevşehir: 28°C – Az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBolu: 27°C – Parçalı ve az bulutluDüzce: 30°C – Parçalı ve az bulutluSinop: 30°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlıZonguldak: 26°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 32°C – Parçalı ve çok bulutluArtvin: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlıSamsun: 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTrabzon: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum: 28°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars: 29°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya: 35°C – Parçalı ve az bulutluVan: 29°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 39°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep: 38°C – Az bulutlu ve açıkMardin: 36°C – Az bulutlu ve açıkSiirt: 38°C – Az bulutlu ve açık

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/avatar-gercek-mi-oluyor-cinli-bilim-insanlari-karanlikta-parlayan-bitki-uretti-gelecegin-1099028610.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

3 eylül hava durumu, meteoroloji uyarısı, karadeniz sağanak yağış, doğu anadolu hava durumu, artvin rize trabzon yağış, i̇stanbul hava durumu, i̇zmir sıcaklık, marmara ege rüzgar, bugün hava nasıl, su baskını uyarısı