Meteoroloji iki bölge için sağanak uyarısı yaptı: Ani su baskınlarına dikkat
Meteoroloji'nin 3 Eylül 2025 hava durumu tahminlerine göre Karadeniz ve Doğu Anadolu kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. Marmara, Ege ve Doğu Anadolu’da kuvvetli rüzgar etkili. Artvin, Rize, Trabzon’da şiddetli yağış ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Diğer bölgelerde sıcaklıklar yükseliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Eylül Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı, iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Şiddetli rüzgara dikkat
Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Ani su baskınlarına dikkat
Yağışların öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
MARMARA
Çanakkale: 33°C – Az bulutlu ve açık
Edirne: 36°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 33°C – Az bulutlu ve açık
EGE
Afyonkarahisar: 30°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 36°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 36°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 37°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Adana: 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 32°C – Az bulutlu ve açık
Burdur: 35°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 31°C – Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Ankara: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 30°C – Az bulutlu ve açık
Nevşehir: 28°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bolu: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 30°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
Zonguldak: 26°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 32°C – Parçalı ve çok bulutlu
Artvin: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Samsun: 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 28°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 29°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 39°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 38°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 36°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 38°C – Az bulutlu ve açık
