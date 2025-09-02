Türkiye
Avatar gerçek mi oluyor? Çinli bilim insanları karanlıkta parlayan bitki üretti: 'Geleceğin aydınlatması olacaklar'
Avatar gerçek mi oluyor? Çinli bilim insanları karanlıkta parlayan bitki üretti: 'Geleceğin aydınlatması olacaklar'
Çin'deki bilim insanları, sukulentlere ışık yayan fosfor parçacıkları enjekte ederek bitkilerin mavi, kırmızı, mor ve yeşil renklerde karanlıkta parlamasını sağladı.
Güney Çin Tarım Üniversitesi’nden araştırmacılar, Echeveria “Mebina” türü sukulentlere mikron boyutunda fosfor parçacıkları enjekte ederek, bitkilerin karanlıkta parlamasını sağladı. Çalışmaya liderlik eden Xuejie Zhang ve ekibi, parçacıkların güneş ışığı ya da LED ışığı ile şarj edildikten sonra yaklaşık iki saat boyunca gece lambası kadar güçlü ışık yaydığını açıkladı.'Avatar dünyası gerçek olabilir'Araştırmacılardan Shuting Liu, projeyi “Avatar filmindeki gibi parlayan bir ekosistem yaratma hayali” ile açıkladı:Daha önce ateşböceği genleri veya mantar DNA’sı ile yapılan genetik mühendislik girişimleri, yalnızca zayıf yeşil bir ışıma sağlamıştı. Bu yeni yöntemle ise bitkiler çok daha parlak ve farklı renklerde ışık saçabiliyor.Düşük maliyetli, sürdürülebilir aydınlatmaDeneylerde, fosfor parçacıklarının yaprak dokusuna hızla yayıldığı ve bitkinin tamamının ışık saçtığı gözlendi. Araştırmacılar, maliyetin bitki başına yaklaşık 10 Çin yuanı (1,40 dolar) olduğunu belirtiyor.Ekip, dekoratif ve işlevsel kullanım için parlayan bitki duvarları, bahçe aydınlatmaları veya iç mekân süslemeleri gibi projeler üzerinde çalışıyor. 56 sukulentten oluşan bir “bitki duvarı”nın, bir kişinin yanında kitap okuyabileceği kadar ışık yaydığı aktarıldı.Uzmanlardan temkinli yorumlarABD merkezli biyoteknoloji firması Light Bio’dan Keith Wood, bu yeniliğe temkinli yaklaştı. Bitkilerin uzun vadeli sağlığı ve parçacıkların olası toksik etkilerinin henüz bilinmediğini vurgulayan Wood, “Bu bitkiler keyifli birer yenilik olabilir, ama gerçek bir aydınlatma çözümü olmaktan uzaklar” dedi.Araştırmacılar ise güvenlik ve dayanıklılık testlerinin yapılacağını, gelecekte yöntemin başka bitki türlerine de uygulanabileceğini açıkladı.
15:58 02.09.2025 (güncellendi: 16:01 02.09.2025)
Çinli Bilim İnsanlarından Çığır Açan Deney: Karanlıkta Parlayan Bitkiler üretildi
Abone ol
Çin’deki bilim insanları, sukulentlere ışık yayan fosfor parçacıkları enjekte ederek bitkilerin mavi, kırmızı, mor ve yeşil renklerde karanlıkta parlamasını sağladı. İki saate kadar süren bu ışıma, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir aydınlatma alternatifi olarak değerlendiriliyor.
Güney Çin Tarım Üniversitesi’nden araştırmacılar, Echeveria “Mebina” türü sukulentlere mikron boyutunda fosfor parçacıkları enjekte ederek, bitkilerin karanlıkta parlamasını sağladı. Çalışmaya liderlik eden Xuejie Zhang ve ekibi, parçacıkların güneş ışığı ya da LED ışığı ile şarj edildikten sonra yaklaşık iki saat boyunca gece lambası kadar güçlü ışık yaydığını açıkladı.

'Avatar dünyası gerçek olabilir'

Araştırmacılardan Shuting Liu, projeyi “Avatar filmindeki gibi parlayan bir ekosistem yaratma hayali” ile açıkladı:

“Hayal edin; sokak lambaları yerine parlayan ağaçların olduğu bir şehir. Biz bu vizyonu, laboratuvarda kullandığımız malzemelerle gerçeğe dönüştürmek istedik.”
Daha önce ateşböceği genleri veya mantar DNA’sı ile yapılan genetik mühendislik girişimleri, yalnızca zayıf yeşil bir ışıma sağlamıştı. Bu yeni yöntemle ise bitkiler çok daha parlak ve farklı renklerde ışık saçabiliyor.

Düşük maliyetli, sürdürülebilir aydınlatma

Deneylerde, fosfor parçacıklarının yaprak dokusuna hızla yayıldığı ve bitkinin tamamının ışık saçtığı gözlendi. Araştırmacılar, maliyetin bitki başına yaklaşık 10 Çin yuanı (1,40 dolar) olduğunu belirtiyor.
Ekip, dekoratif ve işlevsel kullanım için parlayan bitki duvarları, bahçe aydınlatmaları veya iç mekân süslemeleri gibi projeler üzerinde çalışıyor. 56 sukulentten oluşan bir “bitki duvarı”nın, bir kişinin yanında kitap okuyabileceği kadar ışık yaydığı aktarıldı.

Uzmanlardan temkinli yorumlar

ABD merkezli biyoteknoloji firması Light Bio’dan Keith Wood, bu yeniliğe temkinli yaklaştı. Bitkilerin uzun vadeli sağlığı ve parçacıkların olası toksik etkilerinin henüz bilinmediğini vurgulayan Wood, “Bu bitkiler keyifli birer yenilik olabilir, ama gerçek bir aydınlatma çözümü olmaktan uzaklar” dedi.
Araştırmacılar ise güvenlik ve dayanıklılık testlerinin yapılacağını, gelecekte yöntemin başka bitki türlerine de uygulanabileceğini açıkladı.
