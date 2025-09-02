https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/avatar-gercek-mi-oluyor-cinli-bilim-insanlari-karanlikta-parlayan-bitki-uretti-gelecegin-1099028610.html
Avatar gerçek mi oluyor? Çinli bilim insanları karanlıkta parlayan bitki üretti: 'Geleceğin aydınlatması olacaklar'
Çin’deki bilim insanları, sukulentlere ışık yayan fosfor parçacıkları enjekte ederek bitkilerin mavi, kırmızı, mor ve yeşil renklerde karanlıkta parlamasını... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T15:58+0300
2025-09-02T15:58+0300
2025-09-02T16:01+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099028744_0:82:1350:841_1920x0_80_0_0_9f51de6480af73a3efe8502498bcffab.png
Güney Çin Tarım Üniversitesi’nden araştırmacılar, Echeveria “Mebina” türü sukulentlere mikron boyutunda fosfor parçacıkları enjekte ederek, bitkilerin karanlıkta parlamasını sağladı. Çalışmaya liderlik eden Xuejie Zhang ve ekibi, parçacıkların güneş ışığı ya da LED ışığı ile şarj edildikten sonra yaklaşık iki saat boyunca gece lambası kadar güçlü ışık yaydığını açıkladı.
'Avatar dünyası gerçek olabilir'
Araştırmacılardan Shuting Liu, projeyi “Avatar filmindeki gibi parlayan bir ekosistem yaratma hayali” ile açıkladı:
“Hayal edin; sokak lambaları yerine parlayan ağaçların olduğu bir şehir. Biz bu vizyonu, laboratuvarda kullandığımız malzemelerle gerçeğe dönüştürmek istedik.”
Daha önce ateşböceği genleri veya mantar DNA’sı ile yapılan genetik mühendislik girişimleri, yalnızca zayıf yeşil bir ışıma sağlamıştı. Bu yeni yöntemle ise bitkiler çok daha parlak ve farklı renklerde ışık saçabiliyor.
Düşük maliyetli, sürdürülebilir aydınlatma
Deneylerde, fosfor parçacıklarının yaprak dokusuna hızla yayıldığı ve bitkinin tamamının ışık saçtığı gözlendi. Araştırmacılar, maliyetin bitki başına yaklaşık 10 Çin yuanı (1,40 dolar) olduğunu belirtiyor.
Ekip, dekoratif ve işlevsel kullanım için parlayan bitki duvarları, bahçe aydınlatmaları veya iç mekân süslemeleri gibi projeler üzerinde çalışıyor. 56 sukulentten oluşan bir “bitki duvarı”nın, bir kişinin yanında kitap okuyabileceği kadar ışık yaydığı aktarıldı.
Uzmanlardan temkinli yorumlar
ABD merkezli biyoteknoloji firması Light Bio’dan Keith Wood, bu yeniliğe temkinli yaklaştı. Bitkilerin uzun vadeli sağlığı ve parçacıkların olası toksik etkilerinin henüz bilinmediğini vurgulayan Wood, “Bu bitkiler keyifli birer yenilik olabilir, ama gerçek bir aydınlatma çözümü olmaktan uzaklar” dedi.
Araştırmacılar ise güvenlik ve dayanıklılık testlerinin yapılacağını, gelecekte yöntemin başka bitki türlerine de uygulanabileceğini açıkladı.