https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/mentese-belediye-baskaninin-akrabasinin-evine-yanici-madde-atilmasi-sorusturmasinda-kirmizi-bulten-1099069522.html

Menteşe Belediye Başkanı'nın akrabasının evine yanıcı madde atılması soruşturmasında kırmızı bülten kararı

Menteşe Belediye Başkanı'nın akrabasının evine yanıcı madde atılması soruşturmasında kırmızı bülten kararı

Sputnik Türkiye

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesinin ve dedesinin evine yanıcı madde atılmasına yönelik soruşturmada, azmettirici olduğu ve... 03.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-03T15:30+0300

2025-09-03T15:30+0300

2025-09-03T15:30+0300

türki̇ye

menteşe

türkiye

londra

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099009715_0:0:953:537_1920x0_80_0_0_db6da34756efe9e5dbc97d59c57f4994.png

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, olayla ilgili 2 zanlının tutuklanmasının ardından derinleştirildi.Azmettiriciye ulaşıldıOlayı gerçekleştiren zanlıların ifadeleri, telefon mesajlaşmaları ve görüşmeleriyle banka hesap hareketleri incelendi. Ekipler tarafından 6 saat içinde olayın azmettiricisinin O.K. olduğu belirlendi.Şüphelinin Londra'da bulunduğu tespit edilirken, Adalet Bakanlığınca O.K'nin yakalanması için 3 ayrı kırmızı bültenle aranmasına yönelik karar çıkarıldı.Ne olmuştu?Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanne ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine, 1 Eylül'de gece saatlerinde yanıcı madde atılmış ve balkonda çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürülmüştü. Kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15), polis ekiplerince yakalanmıştı.Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe dün tutuklanmış, yaşanan olay protesto edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/chpli-belediye-baskaninin-ailesinin-evine-molotoflu-saldiri-2-supheli-yakalandi-1099009494.html

türki̇ye

menteşe

londra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

menteşe, türkiye, londra