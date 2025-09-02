https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/chpli-belediye-baskaninin-ailesinin-evine-molotoflu-saldiri-2-supheli-yakalandi-1099009494.html

CHP'li belediye başkanı Gonca Köksal'ın ailesinin evine molotoflu saldırı: 2 şüpheli yakalandı

Muğla'da belediye başkanının ailesinin evine yanıcı madde atan 2 şüpheli gözaltına alındı. 02.09.2025

Muğla'da belediye başkanının ailesinin evine yanıcı madde atan 2 şüpheli yakalandı.Gonca Köksal'ın ailesinin evine saldırıMenteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanne ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine gece saatlerinde yanıcı madde atıldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Balkonda yangın çıktıYanıcı madde nedeniyle balkonda çıkan yangın, komşuların müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde kolonya şişeleri bulundu.Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.Vali açıklama yaptıVali Akbıyık, aileyi ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada şunları söyledi:15 ve 16 yaşındaki şüpheliler yakalandıKaçan şüpheliler Y.D.K (16) ve M.C.Ç'nin (15) polis ekiplerince yakalandığı bildirildi.Öte yandan şüphelilerin olay yerine gelişleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.Gonca Köksal Aras kimdir? Gonca Köksal Aras kaç yaşında ve nereli?1981 yılında Muğla’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Muğla’da tamamladı.Lisans eğitimini İstanbul’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama Bölümü’nde tamamlayan Köksal, Yüksek lisans eğitimini; Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler alanı ile; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji alanında, “Toplumsal bir ölçek olarak kentsel mekânın dönüşümü: Muğla kentsel sit örneği” konulu teziyle tamamladı.2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisinden Menteşe Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Köksal, 2019 yılına dek İmar Komisyonu Başkanlığı, İmar Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Tarihi Kentler Birliği Temsilciliği görevlerinde bulundu. 2019 – 2024 yılları arasında ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Menteşe Belediyesi Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu görevlerin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Komisyonu Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Temsilciliği, Enerji Kentleri Birliği Temsilciliği, Menteşe Belediyesi Encümen Üyeliği, Tarihi Kentler Birliği Temsilciliği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyeliği görevlerinde de bulunan Köksal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde halkın oylarıyla Menteşe’nin ilk kadın Belediye Başkanı seçildi.

