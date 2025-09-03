https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/macrona-guven-tarihin-en-dusuk-seviyesine-geldi-sadece-yuzde-15-1099077537.html
Macron’a güven tarihin en düşük seviyesine geldi: Sadece yüzde 15
Macron’a güven tarihin en düşük seviyesine geldi: Sadece yüzde 15
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik güven oranı, 2017’den bu yana en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 15’e düştü. 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T19:26+0300
2025-09-03T19:26+0300
2025-09-03T19:26+0300
dünya
françois bayrou
avrupa
nicolas dupont-aignan
emmanuel macron
fransa
ukrayna
ulusal birlik partisi (rn)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681347_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79cdefaf9872cff6a4ceb5bcf2bc9dfc.jpg
Fransız basını, 31 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında 18 yaş üstü bin kişiyle çevrim içi olarak yapılan anket sonuçlarına dayandırdığı haberinde, Fransızların yalnızca yüzde 15’inin Macron’a güvendiğini ve bu oranın ‘sarı yelekliler’ döneminden bile düşük olduğunu aktardı.Benzer şekilde, Fransa Başbakanı François Bayrou’nun güven oranı da yüzde 14 seviyesinde bulunurken, katılımcıların yüzde 82’si başbakana güvenmediğini belirtti. Öte yandan, güven oranı artan tek Fransız siyasetçi, Ulusal Birlik Partisi lideri Jordan Bardella oldu. Bardella, aynı zamanda listenin zirvesinde yer aldı.Fransa’daki hükümet krizinin gölgesinde gerçekleştirilen anket ülkede gündem olurken 10 Eylül’de Fransız parlamentosunda Başbakan Bayrou hükümetine güven oylaması yapılması bekleniyor; ülkedeki ana muhalefet partileri ise oylamada güvene karşı çıkacaklarını duyurmuştu. Nicolas Dupont-Aignan’dan Macron’a sert eleştiri 'Ayağa Kalk Fransa' (Debout la France) partisinin lideri Nicolas Dupont-Aignan, Macron’un özellikle Ukrayna politikalarının rekor düzeydeki güven kaybıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Dupont-Aignan, Cumhurbaşkanı’nın iktidarda kalmak için uluslararası krizleri araçsallaştırdığını savunarak, “Giderek daha az popüler hale gelen Emmanuel Macron, kendi ülkesinde reddedildiği için iktidarını korumak adına çatışmayı körüklemeye çalışıyor. Bir bakıma Zelenskiy'le aynı stratejiyi izliyor. Fransızları korkutarak kamuoyunu manipüle etmek için gerginliği artırmaya çalıştığına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Siyasetçi ayrıca, Fransız hükümetinin 2026 Mart ayına kadar ülke hastanelerini Avrupa’da çıkabilecek olası bir savaşa hazırlama girişimini ‘delilik’ olarak nitelendirerek, “Fransa, General de Gaulle’ün izlediği tarafsızlık politikasına geri dönmeli. Fransızlar’ın parasını Fransızlar’ın yararına harcamalıyız” değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/macron-ailesinin-villasi-rekor-fiyata-satildi-villanin-degeri-10-yilda-yuzde-200-artti-1099074127.html
fransa
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681347_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5c1bc5f66ec9c2ad46b4aed68c3a5003.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
françois bayrou, avrupa, nicolas dupont-aignan, emmanuel macron, fransa, ukrayna, ulusal birlik partisi (rn)
françois bayrou, avrupa, nicolas dupont-aignan, emmanuel macron, fransa, ukrayna, ulusal birlik partisi (rn)
Macron’a güven tarihin en düşük seviyesine geldi: Sadece yüzde 15
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik güven oranı, 2017’den bu yana en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 15’e düştü.
Fransız basını, 31 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında 18 yaş üstü bin kişiyle çevrim içi olarak yapılan anket sonuçlarına dayandırdığı haberinde, Fransızların yalnızca yüzde 15’inin Macron’a güvendiğini ve bu oranın ‘sarı yelekliler’ döneminden bile düşük olduğunu aktardı.
Benzer şekilde, Fransa Başbakanı François Bayrou’nun güven oranı da yüzde 14 seviyesinde bulunurken, katılımcıların yüzde 82’si başbakana güvenmediğini belirtti. Öte yandan, güven oranı artan tek Fransız siyasetçi, Ulusal Birlik Partisi lideri Jordan Bardella oldu. Bardella, aynı zamanda listenin zirvesinde yer aldı.
Fransa’daki hükümet krizinin gölgesinde gerçekleştirilen anket ülkede gündem olurken 10 Eylül’de Fransız parlamentosunda Başbakan Bayrou hükümetine güven oylaması yapılması bekleniyor; ülkedeki ana muhalefet partileri ise oylamada güvene karşı çıkacaklarını duyurmuştu.
Nicolas Dupont-Aignan’dan Macron’a sert eleştiri
'Ayağa Kalk Fransa' (Debout la France) partisinin lideri Nicolas Dupont-Aignan, Macron’un özellikle Ukrayna politikalarının rekor düzeydeki güven kaybıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.
Dupont-Aignan, Cumhurbaşkanı’nın iktidarda kalmak için uluslararası krizleri araçsallaştırdığını savunarak, “Giderek daha az popüler hale gelen Emmanuel Macron, kendi ülkesinde reddedildiği için iktidarını korumak adına çatışmayı körüklemeye çalışıyor. Bir bakıma Zelenskiy'le aynı stratejiyi izliyor. Fransızları korkutarak kamuoyunu manipüle etmek için gerginliği artırmaya çalıştığına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Siyasetçi ayrıca, Fransız hükümetinin 2026 Mart ayına kadar ülke hastanelerini Avrupa’da çıkabilecek olası bir savaşa hazırlama girişimini ‘delilik’ olarak nitelendirerek, “Fransa, General de Gaulle’ün izlediği tarafsızlık politikasına geri dönmeli. Fransızlar’ın parasını Fransızlar’ın yararına harcamalıyız” değerlendirmesinde bulundu.