Macron’a güven tarihin en düşük seviyesine geldi: Sadece yüzde 15

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik güven oranı, 2017’den bu yana en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 15’e düştü. 03.09.2025, Sputnik Türkiye

Fransız basını, 31 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında 18 yaş üstü bin kişiyle çevrim içi olarak yapılan anket sonuçlarına dayandırdığı haberinde, Fransızların yalnızca yüzde 15’inin Macron’a güvendiğini ve bu oranın ‘sarı yelekliler’ döneminden bile düşük olduğunu aktardı.Benzer şekilde, Fransa Başbakanı François Bayrou’nun güven oranı da yüzde 14 seviyesinde bulunurken, katılımcıların yüzde 82’si başbakana güvenmediğini belirtti. Öte yandan, güven oranı artan tek Fransız siyasetçi, Ulusal Birlik Partisi lideri Jordan Bardella oldu. Bardella, aynı zamanda listenin zirvesinde yer aldı.Fransa’daki hükümet krizinin gölgesinde gerçekleştirilen anket ülkede gündem olurken 10 Eylül’de Fransız parlamentosunda Başbakan Bayrou hükümetine güven oylaması yapılması bekleniyor; ülkedeki ana muhalefet partileri ise oylamada güvene karşı çıkacaklarını duyurmuştu. Nicolas Dupont-Aignan’dan Macron’a sert eleştiri 'Ayağa Kalk Fransa' (Debout la France) partisinin lideri Nicolas Dupont-Aignan, Macron’un özellikle Ukrayna politikalarının rekor düzeydeki güven kaybıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Dupont-Aignan, Cumhurbaşkanı’nın iktidarda kalmak için uluslararası krizleri araçsallaştırdığını savunarak, “Giderek daha az popüler hale gelen Emmanuel Macron, kendi ülkesinde reddedildiği için iktidarını korumak adına çatışmayı körüklemeye çalışıyor. Bir bakıma Zelenskiy'le aynı stratejiyi izliyor. Fransızları korkutarak kamuoyunu manipüle etmek için gerginliği artırmaya çalıştığına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Siyasetçi ayrıca, Fransız hükümetinin 2026 Mart ayına kadar ülke hastanelerini Avrupa’da çıkabilecek olası bir savaşa hazırlama girişimini ‘delilik’ olarak nitelendirerek, “Fransa, General de Gaulle’ün izlediği tarafsızlık politikasına geri dönmeli. Fransızlar’ın parasını Fransızlar’ın yararına harcamalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

