Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un ailesine ait villa, 3.6 milyon euroya satıldı. 1985'ten beri aile mülkiyetinde olan evin değeri... 03.09.2025
Paris'in prestijli “altın üçgen” bölgesinde bulunan Villa Monejan, denize yakın konumu ve tarihi geçmişiyle dikkat çekiyor. 250 metrekarelik konut, 660 metrekarelik arsa üzerine kurulu. Zemin katta bulunan emlak ofisi ve giyim mağazası kira geliri sağlarken, bu özellik mülkün değerini daha da artırıyor.Rekor değer artışı Villa, 2014 yılında 1.2 milyon euro değerinde gösterilmişti. Daha sonra yapılan resmi değerlendirmelerde fiyat 1.4 milyon euroya çıkarılmış ve bu durum dönemin servet vergisi yükümlülüğünü tetiklemişti. Bugün ise satış 3.6 milyon euroya gerçekleşti. Bu rakam, sadece 10 yılda değerin yüzde 200’den fazla artış gösterdiğini ortaya koyuyor.Vergi muafiyeti Mülk, 1985’te aileye geçtiği için 22 yılı aşkın sahiplik, satışı vergi muafiyeti kapsamına soktu. Böylece sermaye kazancı vergisi ödenmeyecek. Villanın yeni sahibi, 76 yaşındaki iş insanı Patrick Pawletta oldu. Öte yandan, Macron çifti aynı kentte yeni bir ev sahibi oldu.
Macron ailesinin villası rekor fiyata satıldı: Villanın değeri 10 yılda yüzde 200 arttı

17:24 03.09.2025
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’un ailesine ait villa, 3.6 milyon euroya satıldı. 1985’ten beri aile mülkiyetinde olan evin değeri, son 10 yılda üç katına çıktı.
Paris'in prestijli “altın üçgen” bölgesinde bulunan Villa Monejan, denize yakın konumu ve tarihi geçmişiyle dikkat çekiyor. 250 metrekarelik konut, 660 metrekarelik arsa üzerine kurulu. Zemin katta bulunan emlak ofisi ve giyim mağazası kira geliri sağlarken, bu özellik mülkün değerini daha da artırıyor.

Rekor değer artışı

Villa, 2014 yılında 1.2 milyon euro değerinde gösterilmişti. Daha sonra yapılan resmi değerlendirmelerde fiyat 1.4 milyon euroya çıkarılmış ve bu durum dönemin servet vergisi yükümlülüğünü tetiklemişti. Bugün ise satış 3.6 milyon euroya gerçekleşti. Bu rakam, sadece 10 yılda değerin yüzde 200’den fazla artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

Vergi muafiyeti

Mülk, 1985’te aileye geçtiği için 22 yılı aşkın sahiplik, satışı vergi muafiyeti kapsamına soktu. Böylece sermaye kazancı vergisi ödenmeyecek. Villanın yeni sahibi, 76 yaşındaki iş insanı Patrick Pawletta oldu. Öte yandan, Macron çifti aynı kentte yeni bir ev sahibi oldu.
