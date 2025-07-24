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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/macron-fransa-eylulde-filistini-taniyacak-1098124776.html
Macron: Fransa, Eylül'de Filistin'i tanıyacak
Macron: Fransa, Eylül'de Filistin'i tanıyacak
Sputnik Türkiye
Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin'i tanıyacağını açıkladı. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
fransa
emmanuel macron
filistin
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Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin'i tanımaya karar verdiklerini ve eylül ayında resmi bir açıklama yapacağını bildirdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Macron, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/witkoff-abd-heyetini-dohadan-geri-cagirdik-1098124511.html
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fransa, emmanuel macron, filistin
fransa, emmanuel macron, filistin

Macron: Fransa, Eylül'de Filistin'i tanıyacak

22:38 24.07.2025 (güncellendi: 22:41 24.07.2025)
© AA / Dursun AydemirFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© AA / Dursun Aydemir
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Ayrıntılar geliyor
Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin'i tanıyacağını açıkladı.
Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin'i tanımaya karar verdiklerini ve eylül ayında resmi bir açıklama yapacağını bildirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Macron, şu ifadeleri kullandı:
Fransa'nın, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa olan tarihi bağlılığına sadık kalarak Filistin Devleti'ni tanıyacağına karar verdim. Bu ciddi beyanı Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağım. Bugün acil ihtiyaç Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve sivil halka yardım sağlanmasıdır
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