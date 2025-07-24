https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/macron-fransa-eylulde-filistini-taniyacak-1098124776.html
Macron: Fransa, Eylül'de Filistin'i tanıyacak
Macron: Fransa, Eylül'de Filistin'i tanıyacak
Sputnik Türkiye
Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin'i tanıyacağını açıkladı. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T22:38+0300
2025-07-24T22:38+0300
2025-07-24T22:41+0300
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filistin
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Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin'i tanımaya karar verdiklerini ve eylül ayında resmi bir açıklama yapacağını bildirdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Macron, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/witkoff-abd-heyetini-dohadan-geri-cagirdik-1098124511.html
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fransa, emmanuel macron, filistin
Macron: Fransa, Eylül'de Filistin'i tanıyacak
22:38 24.07.2025 (güncellendi: 22:41 24.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin'i tanıyacağını açıkladı.
Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin'i tanımaya karar verdiklerini ve eylül ayında resmi bir açıklama yapacağını bildirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Macron, şu ifadeleri kullandı:
Fransa'nın, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa olan tarihi bağlılığına sadık kalarak Filistin Devleti'ni tanıyacağına karar verdim. Bu ciddi beyanı Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağım. Bugün acil ihtiyaç Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve sivil halka yardım sağlanmasıdır