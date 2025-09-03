https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/kivanc-tatlitugdan-isten-cikarilan-dublorune-destek-1099077005.html
Kıvanç Tatlıtuğ'dan işten çıkarılan 'dublör'üne destek
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisindeki dublörü Mehmet Tan'ın kamera arkası görüntülerini sosyal medyada paylaşmasının ardından işten çıkarılmasına tepki gösterdi. Oyuncu, dublörü Mehmet Tan'a destek verirken, "Gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim" dedi. Paylaşım yapınca işten çıkarıldıAile dizisinde Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, çekimlerde Kıvanç Tatlıtuğ' olduğu sahnelerden birinin kamera arkası görüntüsünü paylaştı. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tan bir süre sonra yaptığı açıklamada işten çıkarıldığını belirterek, "Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi" açıklaması yaptı. Tatlıtuğ destek verdi Dublörü Mehmet Tan'ın işinden olmasının ardından Kıvanç Tatlıtuğ, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı; "Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık. Geçtiğimiz günlerde kendisinin ve diğer dublör arkadaşlarının yer aldığı bir sahneyi sosyal medyada paylaşmış. Çalıştığı dublörlük şirketi ile arasındaki hukuki ilişkiyi bilmeden bu mesajı yazıyorum, bu nedenle o konuya dair yorum yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söylemek isterim ki hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili süreç için de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımla gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim. Sevgilerimle..."
Kıvanç Tatlıtuğ'dan işten çıkarılan 'dublör'üne destek
