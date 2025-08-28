https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/kivanc-tatlitug-anlatti-halit-yukayin-son-sozleri-ortaya-cikti-1098896147.html

Kıvanç Tatlıtuğ anlattı: Halit Yukay’ın son sözleri ortaya çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ anlattı: Halit Yukay'ın son sözleri ortaya çıktı

İş insanı Halit Yukay’ın 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulunan cansız bedeniyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

İş insanı Halit Yukay, parçalanan teknesinin ardından kaybolmuş, 19 gün süren arama çalışmalarının sonunda 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşılmıştı. Ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, son konuşmayı yapan isim olan yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un ifadesine ulaşıldı.Tatlıtuğ: 37 saniyelik bir görüşme yaptıkTatlıtuğ, ifadesinde Yukay ile en son 4 Ağustos Pazartesi günü saat 17.09’da WhatsApp üzerinden 37 saniyelik bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Oyuncu, “Sesi gayet rahattı ve gürültüsüz bir yerden geliyordu. Bana her şeyin yolunda olduğunu, yola çıktığını, havanın kötü olmadığını söyledi” dedi.'Her şey kontrol altında, merak etme'Ünlü oyuncu, görüşmenin detaylarını şöyle anlattı:“17.09’da telefonla konuştuktan sonra ‘Neredesin tam olarak?’ diye sordum. O da bana, ‘Kardeşim Marmara Adası’na yaklaştım. Akşama Bozcaada’da olacağım. Hava kararmadan önce’ dedi. ‘Her şey kontrol altında, merak etme’ dedikten sonra lokasyonunu söylemesini istedim. Lokasyon konuşmasından hemen sonra sağanak bir rüzgarın içine girmiş bir ses duydum.”Sonrasında defalarca aradıTatlıtuğ, görüşmenin ardından Yukay’a defalarca arama ve mesaj gönderdiğini, ancak bir daha kendisine ulaşamadığını söyledi. Oyuncu, planlanan tatil programına göre Yukay’ın 8 Ağustos’ta ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan’a devam etmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

