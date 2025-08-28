Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/kivanc-tatlitug-anlatti-halit-yukayin-son-sozleri-ortaya-cikti-1098896147.html
Kıvanç Tatlıtuğ anlattı: Halit Yukay’ın son sözleri ortaya çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ anlattı: Halit Yukay’ın son sözleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İş insanı Halit Yukay’ın 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulunan cansız bedeniyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T14:59+0300
2025-08-28T14:59+0300
türki̇ye
kıvanç tatlıtuğ
halit yukay
tekne
ifade
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/18/1098791118_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_4659e5f5734e4b93ebe2b7644a909cb1.jpg
İş insanı Halit Yukay, parçalanan teknesinin ardından kaybolmuş, 19 gün süren arama çalışmalarının sonunda 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşılmıştı. Ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, son konuşmayı yapan isim olan yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un ifadesine ulaşıldı.Tatlıtuğ: 37 saniyelik bir görüşme yaptıkTatlıtuğ, ifadesinde Yukay ile en son 4 Ağustos Pazartesi günü saat 17.09’da WhatsApp üzerinden 37 saniyelik bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Oyuncu, “Sesi gayet rahattı ve gürültüsüz bir yerden geliyordu. Bana her şeyin yolunda olduğunu, yola çıktığını, havanın kötü olmadığını söyledi” dedi.'Her şey kontrol altında, merak etme'Ünlü oyuncu, görüşmenin detaylarını şöyle anlattı:“17.09’da telefonla konuştuktan sonra ‘Neredesin tam olarak?’ diye sordum. O da bana, ‘Kardeşim Marmara Adası’na yaklaştım. Akşama Bozcaada’da olacağım. Hava kararmadan önce’ dedi. ‘Her şey kontrol altında, merak etme’ dedikten sonra lokasyonunu söylemesini istedim. Lokasyon konuşmasından hemen sonra sağanak bir rüzgarın içine girmiş bir ses duydum.”Sonrasında defalarca aradıTatlıtuğ, görüşmenin ardından Yukay’a defalarca arama ve mesaj gönderdiğini, ancak bir daha kendisine ulaşamadığını söyledi. Oyuncu, planlanan tatil programına göre Yukay’ın 8 Ağustos’ta ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan’a devam etmeyi planladığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/calismalara-baslanilamiyor-halit-yukayin-cenazesi-cikarildi-mi-1098833140.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/18/1098791118_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_4b5392124643717256dde7fed2459f73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kıvanç tatlıtuğ, halit yukay , tekne, ifade
kıvanç tatlıtuğ, halit yukay , tekne, ifade

Kıvanç Tatlıtuğ anlattı: Halit Yukay’ın son sözleri ortaya çıktı

14:59 28.08.2025
halit yukay
halit yukay - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
Abone ol
İş insanı Halit Yukay’ın 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulunan cansız bedeniyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Yukay’la yaptığı son görüşmeyi anlatarak, “Her şey kontrol altında, merak etme dedikten sonra sağanak rüzgar sesi duydum” dedi.
İş insanı Halit Yukay, parçalanan teknesinin ardından kaybolmuş, 19 gün süren arama çalışmalarının sonunda 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşılmıştı. Ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, son konuşmayı yapan isim olan yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un ifadesine ulaşıldı.

Tatlıtuğ: 37 saniyelik bir görüşme yaptık

Tatlıtuğ, ifadesinde Yukay ile en son 4 Ağustos Pazartesi günü saat 17.09’da WhatsApp üzerinden 37 saniyelik bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Oyuncu, “Sesi gayet rahattı ve gürültüsüz bir yerden geliyordu. Bana her şeyin yolunda olduğunu, yola çıktığını, havanın kötü olmadığını söyledi” dedi.

'Her şey kontrol altında, merak etme'

Ünlü oyuncu, görüşmenin detaylarını şöyle anlattı:

17.09’da telefonla konuştuktan sonra ‘Neredesin tam olarak?’ diye sordum. O da bana, ‘Kardeşim Marmara Adası’na yaklaştım. Akşama Bozcaada’da olacağım. Hava kararmadan önce’ dedi. ‘Her şey kontrol altında, merak etme’ dedikten sonra lokasyonunu söylemesini istedim. Lokasyon konuşmasından hemen sonra sağanak bir rüzgarın içine girmiş bir ses duydum.

Sonrasında defalarca aradı

Tatlıtuğ, görüşmenin ardından Yukay’a defalarca arama ve mesaj gönderdiğini, ancak bir daha kendisine ulaşamadığını söyledi. Oyuncu, planlanan tatil programına göre Yukay’ın 8 Ağustos’ta ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan’a devam etmeyi planladığını da sözlerine ekledi.
halit yukay - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
YAŞAM
Çalışmalara başlanılamıyor: Halit Yukay'ın cenazesi çıkarıldı mı?
26 Ağustos, 09:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала