Milyonlarca kalp hastasını ilgilendiriyor: Beta blokerler 'faydasız' hatta 'riskli' bulundu

2025-09-01T17:08+0300

Uluslararası ölçekte yürütülen ve 8 binden fazla hastayı kapsayan REBOOT çalışması, hatta bu ilaçların kadınlarda ölüm ve kalp yetmezliği riskini artırabileceğini gösterdi.
Çalışmada İspanya ve İtalya'daki 109 hastaneden 8 bin 505 hasta incelendi. Katılımcılar rastgele iki gruba ayrıldı; bir gruba beta bloker verildi, diğerine verilmedi. Tüm hastalara mevcut standart tedavi uygulanırken, yaklaşık dört yıl boyunca takip yapıldı. Düşük kalp hızı, cinsel işlev bozukluğu Uzmanlar, beta blokerlerin yorgunluk, düşük kalp hızı ve cinsel işlev bozukluğu gibi yan etkilerinin bulunduğunu hatırlatıyor. Geçmişte kalp krizinden sonra ölüm riskini azalttığı için standart tedaviye dahil edilen bu ilaçların, modern tedavi yöntemleriyle birlikte etkisini yitirdiği görülüyor. Çalışmanın kıdemli araştırmacısı Prof. Dr. Valentin Fuster ise "REBOOT, klinik pratiği dünya çapında değiştirecek. Gereksiz ilaç yükünü azaltarak hastaların yaşam kalitesini yükseltecek" dedi. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer noktası, herhangi bir ilaç şirketinden fon alınmadan yürütülmüş olması.