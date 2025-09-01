https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/milyonlarca-kalp-hastasini-ilgilendiriyor-beta-blokerler-faydasiz-hatta-riskli-bulundu-1098992117.html

Milyonlarca kalp hastasını ilgilendiriyor: Beta blokerler 'faydasız' hatta 'riskli' bulundu

Milyonlarca kalp hastasını ilgilendiriyor: Beta blokerler 'faydasız' hatta 'riskli' bulundu

Sputnik Türkiye

Uluslararası ölçekte yürütülen ve 8 binden fazla hastayı kapsayan REBOOT çalışması, hatta bu ilaçların kadınlarda ölüm ve kalp yetmezliği riskini artırabileceğini gösterdi. Ayrıntılar haberde...

2025-09-01T17:08+0300

2025-09-01T17:08+0300

2025-09-01T17:08+0300

sağlik

kalp krizi

kalp ilacı

araştırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093849800_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e0306b680874b36136efc3db29c9488f.jpg

Uluslararası ölçekte yürütülen ve 8 binden fazla hastayı kapsayan REBOOT çalışması, bu ilaçların kadınlarda ölüm ve kalp yetmezliği riskini dahi artırabileceğini gösterdi. İspanya Ulusal Kardiyovasküler Araştırmalar Merkezi (CNIC) ve Mount Sinai Fuster Kalp Hastanesi tarafından yürütülen araştırmanın sonuçları, 30 Ağustos'ta Madrid'de düzenlenen Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi'nde açıklandı ve aynı anda New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandı. Çalışmaya göre, kalp krizinden sonra beta bloker verilen ve verilmeyen hastalar arasında ölüm, yeniden kalp krizi geçirme ya da kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış oranlarında anlamlı bir fark bulunmadı. Ancak alt grup analizinde kadınlarda ilaca bağlı olumsuz etkiler görüldü. Beta bloker kullanan kadınların ölüm riski, kullanmayanlara göre yüzde 2.7 daha yüksek çıktı. Erkeklerde ise bu risk artışı gözlemlenmedi. Yüzde 80'den fazla hastaya yazılıyor Araştırmanın baş araştırmacılarından CNIC Bilimsel Direktörü Prof. Dr. Borja Ibanez, sonuçların dünya genelindeki tedavi kılavuzlarını değiştireceğini vurgulayarak şunları söyledi: Çalışmada İspanya ve İtalya'daki 109 hastaneden 8 bin 505 hasta incelendi. Katılımcılar rastgele iki gruba ayrıldı; bir gruba beta bloker verildi, diğerine verilmedi. Tüm hastalara mevcut standart tedavi uygulanırken, yaklaşık dört yıl boyunca takip yapıldı. Düşük kalp hızı, cinsel işlev bozukluğu Uzmanlar, beta blokerlerin yorgunluk, düşük kalp hızı ve cinsel işlev bozukluğu gibi yan etkilerinin bulunduğunu hatırlatıyor. Geçmişte kalp krizinden sonra ölüm riskini azalttığı için standart tedaviye dahil edilen bu ilaçların, modern tedavi yöntemleriyle birlikte etkisini yitirdiği görülüyor. Çalışmanın kıdemli araştırmacısı Prof. Dr. Valentin Fuster ise "REBOOT, klinik pratiği dünya çapında değiştirecek. Gereksiz ilaç yükünü azaltarak hastaların yaşam kalitesini yükseltecek" dedi. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer noktası, herhangi bir ilaç şirketinden fon alınmadan yürütülmüş olması.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/bin-500-yillik-sir-cozuldu-dunyanin-ilk-pandemisine-yol-acan-bakteri-bulundu-1098990282.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kalp krizi, kalp ilaçları, beta bloker