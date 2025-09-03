https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/istanbulda-servis-ucretlerine-yuzde-50-zam-talebi-kabul-edilirse-en-kisa-mesafe-3-bin-800-lira-1099066223.html

İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi: Kabul edilirse en kısa mesafe 3 bin 800 lira olacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50 zam talebinde bulunuldu. Kabul edilmesi halinde en kısa mesafe için ödenecek ücret 3 bin 800 lirayı bulacak.

Okullarda eğitim pazartesi günü başlayacak aileler ise kara kara servis ücretlerini düşünüyor. İstanbul'da servisler için yüzde 50 zam talep edilirken, kabul edilmesi durumunda şu anda 2 bin 600 lira olan en kısa mesafe ücreti 3 bin 800 liraya ulaşacak. Ekonomik şartları gerekçe gösterdiİstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, en son ocak ayında güncellenen ücretlerin, geçen dokuz aylık süreçte artan maliyetler karşısında yetersiz kaldığını söyledi. Yaklaşık yüzde 50'lik bir zam talebinden söz eden Sinar, bu oranın velilere yüksek gelebileceğini kabul etmekle birlikte, sektörün içinde bulunduğu ekonomik şartları gerekçe gösterdi. Bu talebin kabul görmesi durumunda en kısa mesafe için ödenen servis ücreti 2 bin 600 liradan 3 bin 800 liraya yükselecek. Bu talep 8 Eylül'de yapılacak belediye meclisi toplantısında görüşülecek.

