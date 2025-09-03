https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/ssk-ve-bag-kur-emeklisi-ne-kadar-zam-alacak-1099047037.html

2026 memur ve emekli zammı için ikinci veri açıklandı: 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Ağustos ayı enflasyonu da açıklandıktan sonra, memur ve emeklilerin maaş zammına yansıyacak iki aylık enflasyon farkı netleşti. Bu oran, yılın ikinci yarısında... 03.09.2025, Sputnik Türkiye

2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli zammı için ikinci veri açıklandıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve emeklilerin gözü 2 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve emeklilerin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Yüz binlerce çalışan memur ise yılın 8. enflasyon verisi olan ağustos ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısını kapsayan 2 aylık enflasyon farkına odaklandı ve maaş hesaplaması yapmaya başladı. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaşları ne kadar zamlanacak?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 2,04 olarak açıklandı.Buna göre; Bağ-Kur emeklileri ağustos ayı için yüzde 2,04 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için eylül, ekim, kasım ve aralık ayı için açıklanacak aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.2026'da memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak.Ağustos sonu itibarıyla bu rakam yüzde 4,14'ü aşmış durumda. Memurların enflasyon farkı hak edebilmesi için yüzde 0.82 enflasyon daha oluşması gerekiyor. Net rakam eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 11 de toplu sözleşme zammı alacak.SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 2.04 olarak açıkladı. Geçtiğimiz Temmuz ayında ise bu oran yüzde 2.06 olmuştu.En düşük emekli maaşı artar mı?En düşük emekli maaşına ilişkin karar Meclis'ten çıkıyor. Yıl sonunda hükümet tarafının değerlendirmesine göre en düşük emekli maaşına zam olup olmayacağı belli olacak.Emekli maaşları nasıl hesaplanıyor?SSK ve Bağ-Kurluların emekli maaşları enflasyonun kümülatif toplamıyla ortaya çıkıyor. Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık dönemleri baz alınarak her yıl iki defa maaşlara zam yapılıyor.İki aylık zam oranı belli olduMilyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi de maaşlarına gelecek zammı hesaplamaya başladı.İki aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.14 oranında zammı hak etti. Enflasyon kalan 4 aylık süreçte eksi açıklanmadığı sürece iki aylık zam oranı kesinleşmiş olacak.

