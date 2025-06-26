https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/istanbul-valiligi-duyurdu-meydan-durak-ve-plajlarda-yuksek-sesle-muzik-acana-ceza-geliyor-1097345380.html

İstanbul Valiliği duyurdu: Meydan, durak ve plajlarda yüksek sesle müzik açana ceza geliyor

İstanbul Valiliği duyurdu: Meydan, durak ve plajlarda yüksek sesle müzik açana ceza geliyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, meydanlar, toplu taşıma araçları, duraklar, sahil ve plajlar gibi kamusal alanlarda kişisel müzik yayın cihazlarıyla çevreyi rahatsız... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T09:30+0300

2025-06-26T09:30+0300

2025-06-26T09:39+0300

türki̇ye

i̇stanbul valiliği

müzik

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İstanbul Valiliği, kent genelinde gürültü kirliliğine yol açan davranışlarla mücadele kapsamında yeni bir adım attı. Valilikten yapılan açıklamada, son dönemlerde toplu taşıma araçları, duraklar, plajlar, sahiller ve benzeri kamusal alanlarda kişisel müzik cihazları ile çevreyi rahatsız eden vatandaşlara yönelik artan şikayetlerin değerlendirildiği bildirildi.İdari para cezası uygulanacakAçıklamada, “Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır.” denilerek, durumun ciddiyeti gözler önüne serildi.Kabahatler kanunu devredeValilik, gürültüye neden olan kişilerin 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi kapsamında cezalandırılacağını duyurdu. Bu maddeye göre, kamusal alanlarda rahatsız edici gürültüye neden olan kişilere idari para cezası kesilecek.Denetimler artırılacakAçıklamanın devamında, “Meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.” denilerek denetimlerin sıklaştırılacağı vurgulandı.Kaymakamlıklar koordinasyonunda sıkı takipValilik, uygulamanın etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için Kaymakamlıklar, yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiplerinin koordineli biçimde çalışacağını açıkladı.

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i̇stanbul valiliği, müzik