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İstanbul Valiliği duyurdu: Meydan, durak ve plajlarda yüksek sesle müzik açana ceza geliyor
İstanbul Valiliği duyurdu: Meydan, durak ve plajlarda yüksek sesle müzik açana ceza geliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, meydanlar, toplu taşıma araçları, duraklar, sahil ve plajlar gibi kamusal alanlarda kişisel müzik yayın cihazlarıyla çevreyi rahatsız... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T09:30+0300
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İstanbul Valiliği, kent genelinde gürültü kirliliğine yol açan davranışlarla mücadele kapsamında yeni bir adım attı. Valilikten yapılan açıklamada, son dönemlerde toplu taşıma araçları, duraklar, plajlar, sahiller ve benzeri kamusal alanlarda kişisel müzik cihazları ile çevreyi rahatsız eden vatandaşlara yönelik artan şikayetlerin değerlendirildiği bildirildi.İdari para cezası uygulanacakAçıklamada, “Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır.” denilerek, durumun ciddiyeti gözler önüne serildi.Kabahatler kanunu devredeValilik, gürültüye neden olan kişilerin 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi kapsamında cezalandırılacağını duyurdu. Bu maddeye göre, kamusal alanlarda rahatsız edici gürültüye neden olan kişilere idari para cezası kesilecek.Denetimler artırılacakAçıklamanın devamında, “Meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.” denilerek denetimlerin sıklaştırılacağı vurgulandı.Kaymakamlıklar koordinasyonunda sıkı takipValilik, uygulamanın etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için Kaymakamlıklar, yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiplerinin koordineli biçimde çalışacağını açıkladı.
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i̇stanbul valiliği, müzik
i̇stanbul valiliği, müzik

İstanbul Valiliği duyurdu: Meydan, durak ve plajlarda yüksek sesle müzik açana ceza geliyor

09:30 26.06.2025 (güncellendi: 09:39 26.06.2025)
© Hasan Hüseyin KulKadıköy meydanı
Kadıköy meydanı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© Hasan Hüseyin Kul
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Valiliği, meydanlar, toplu taşıma araçları, duraklar, sahil ve plajlar gibi kamusal alanlarda kişisel müzik yayın cihazlarıyla çevreyi rahatsız edenlere yönelik idari para cezası uygulanacağını duyurdu. Denetimlerin artırılacağı belirtilirken, kolluk kuvvetleri ve zabıtalar sahada aktif görev alacak.
İstanbul Valiliği, kent genelinde gürültü kirliliğine yol açan davranışlarla mücadele kapsamında yeni bir adım attı. Valilikten yapılan açıklamada, son dönemlerde toplu taşıma araçları, duraklar, plajlar, sahiller ve benzeri kamusal alanlarda kişisel müzik cihazları ile çevreyi rahatsız eden vatandaşlara yönelik artan şikayetlerin değerlendirildiği bildirildi.

İdari para cezası uygulanacak

Açıklamada, “Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır.” denilerek, durumun ciddiyeti gözler önüne serildi.

Kabahatler kanunu devrede

Valilik, gürültüye neden olan kişilerin 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi kapsamında cezalandırılacağını duyurdu. Bu maddeye göre, kamusal alanlarda rahatsız edici gürültüye neden olan kişilere idari para cezası kesilecek.

Denetimler artırılacak

Açıklamanın devamında, “Meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.” denilerek denetimlerin sıklaştırılacağı vurgulandı.

Kaymakamlıklar koordinasyonunda sıkı takip

Valilik, uygulamanın etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için Kaymakamlıklar, yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiplerinin koordineli biçimde çalışacağını açıkladı.
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