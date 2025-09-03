Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/israil-genelkurmay-baskanligi-gazzede-operasyonun-ikinci-asamasina-gecildi-1099077133.html
İsrail Genelkurmay Başkanlığı: Gazze'de operasyonun ikinci aşamasına geçildi
İsrail Genelkurmay Başkanlığı: Gazze'de operasyonun ikinci aşamasına geçildi
Sputnik Türkiye
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Güney Komutanı Tümgeneral Yaniv Asor ve üst düzey birlik komutanlarıyla birlikte Gazze Şeridi’nde saha turu... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T18:22+0300
2025-09-03T18:22+0300
dünya
ortadoğu
gazze
i̇srail genelkurmay başkanlığı
i̇srail
i̇srail savunma bakanlığı
i̇srail ordusu
i̇srail ordusu (idf)
i̇srail-filistin sorunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084344427_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_fc2c254b7c6033ef00e877bdaf16e728.jpg
İsrail, Gazze'de 'Gideon’un Arabaları Harekatı’nın ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu.Komutanlar ve askerlerle bir araya gelen İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, “Gazze Şeridi’nin merkezi bölgesinde çatışmaları artırıyor ve Hamas’a verilen zararı derinleştiriyoruz. Dün bu hedef doğrultusunda önemli bir yedek personel seferberliği başlattık” dedi.Zamir, “Hamas’ın ağırlık merkezlerine, onu yenene kadar saldırmaya devam edeceğiz. Bu, Hamas’ta her yerde zulüm duygusu yaratacak. Rehinelerimizi geri getirmek hem ahlaki hem de milli görevimizdir” ifadelerini kullandı.Yarbay Zamir, "Savaşın hedeflerini gerçekleştirmek için 'Gideon'un Arabaları' Harekatı'nın ikinci aşamasına başladık'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/israil-ordusu-gazzeye-kara-harekati-baslatti-1099036220.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084344427_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_261788a1ed3e3d23910c9d53fc3a85c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, gazze, i̇srail genelkurmay başkanlığı, i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail-filistin sorunu
ortadoğu, gazze, i̇srail genelkurmay başkanlığı, i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail-filistin sorunu

İsrail Genelkurmay Başkanlığı: Gazze'de operasyonun ikinci aşamasına geçildi

18:22 03.09.2025
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
© AA / Mostafa Alkharouf
Abone ol
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Güney Komutanı Tümgeneral Yaniv Asor ve üst düzey birlik komutanlarıyla birlikte Gazze Şeridi’nde saha turu gerçekleştirdi. Zamir, Gazze Şehri’nde yapılan gözlemin ardından operasyonun ikinci aşamasına geçildiğini açıkladı.
İsrail, Gazze'de 'Gideon’un Arabaları Harekatı’nın ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu.
Komutanlar ve askerlerle bir araya gelen İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, “Gazze Şeridi’nin merkezi bölgesinde çatışmaları artırıyor ve Hamas’a verilen zararı derinleştiriyoruz. Dün bu hedef doğrultusunda önemli bir yedek personel seferberliği başlattık” dedi.
Zamir, “Hamas’ın ağırlık merkezlerine, onu yenene kadar saldırmaya devam edeceğiz. Bu, Hamas’ta her yerde zulüm duygusu yaratacak. Rehinelerimizi geri getirmek hem ahlaki hem de milli görevimizdir” ifadelerini kullandı.
Yarbay Zamir, "Savaşın hedeflerini gerçekleştirmek için 'Gideon'un Arabaları' Harekatı'nın ikinci aşamasına başladık'' açıklamasında bulundu.
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
DÜNYA
İsrail Ordusu, Gazze'ye kara harekatı başlattı
Dün, 21:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала