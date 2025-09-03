https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/israil-genelkurmay-baskanligi-gazzede-operasyonun-ikinci-asamasina-gecildi-1099077133.html

İsrail Genelkurmay Başkanlığı: Gazze'de operasyonun ikinci aşamasına geçildi

İsrail Genelkurmay Başkanlığı: Gazze'de operasyonun ikinci aşamasına geçildi

Sputnik Türkiye

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Güney Komutanı Tümgeneral Yaniv Asor ve üst düzey birlik komutanlarıyla birlikte Gazze Şeridi’nde saha turu... 03.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-03T18:22+0300

2025-09-03T18:22+0300

2025-09-03T18:22+0300

dünya

ortadoğu

gazze

i̇srail genelkurmay başkanlığı

i̇srail

i̇srail savunma bakanlığı

i̇srail ordusu

i̇srail ordusu (idf)

i̇srail-filistin sorunu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084344427_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_fc2c254b7c6033ef00e877bdaf16e728.jpg

İsrail, Gazze'de 'Gideon’un Arabaları Harekatı’nın ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu.Komutanlar ve askerlerle bir araya gelen İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, “Gazze Şeridi’nin merkezi bölgesinde çatışmaları artırıyor ve Hamas’a verilen zararı derinleştiriyoruz. Dün bu hedef doğrultusunda önemli bir yedek personel seferberliği başlattık” dedi.Zamir, “Hamas’ın ağırlık merkezlerine, onu yenene kadar saldırmaya devam edeceğiz. Bu, Hamas’ta her yerde zulüm duygusu yaratacak. Rehinelerimizi geri getirmek hem ahlaki hem de milli görevimizdir” ifadelerini kullandı.Yarbay Zamir, "Savaşın hedeflerini gerçekleştirmek için 'Gideon'un Arabaları' Harekatı'nın ikinci aşamasına başladık'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/israil-ordusu-gazzeye-kara-harekati-baslatti-1099036220.html

gazze

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, gazze, i̇srail genelkurmay başkanlığı, i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail-filistin sorunu