İsrail Genelkurmay Başkanlığı: Gazze'de operasyonun ikinci aşamasına geçildi
İsrail Genelkurmay Başkanlığı: Gazze'de operasyonun ikinci aşamasına geçildi
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Güney Komutanı Tümgeneral Yaniv Asor ve üst düzey birlik komutanlarıyla birlikte Gazze Şeridi'nde saha turu... 03.09.2025
İsrail, Gazze'de 'Gideon’un Arabaları Harekatı’nın ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu.Komutanlar ve askerlerle bir araya gelen İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, “Gazze Şeridi’nin merkezi bölgesinde çatışmaları artırıyor ve Hamas’a verilen zararı derinleştiriyoruz. Dün bu hedef doğrultusunda önemli bir yedek personel seferberliği başlattık” dedi.Zamir, “Hamas’ın ağırlık merkezlerine, onu yenene kadar saldırmaya devam edeceğiz. Bu, Hamas’ta her yerde zulüm duygusu yaratacak. Rehinelerimizi geri getirmek hem ahlaki hem de milli görevimizdir” ifadelerini kullandı.Yarbay Zamir, "Savaşın hedeflerini gerçekleştirmek için 'Gideon'un Arabaları' Harekatı'nın ikinci aşamasına başladık'' açıklamasında bulundu.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Güney Komutanı Tümgeneral Yaniv Asor ve üst düzey birlik komutanlarıyla birlikte Gazze Şeridi’nde saha turu gerçekleştirdi. Zamir, Gazze Şehri’nde yapılan gözlemin ardından operasyonun ikinci aşamasına geçildiğini açıkladı.
