İsrail Ordusu, Gazze'ye kara harekatı başlattı
İsrail ordusundan bir yetkili, İsrail’in Gazze Şehri’ne kara harekatına başladığını açıkladı. Yetkililer, harekat planlarının geçen ay onaylandığını bildirdi. 02.09.2025, Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Eyal Zamir yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şehri’nde kara harekatına başladığını duyurdu.Zamir, son haftalarda göreve çağrılan yedek askerlerle yaptığı konuşmada, “Harekâtımızın saldırılarını artıracağız ve güçlendireceğiz, bu yüzden sizi aradık. Kara harekatına Gazze’de zaten başladık” ifadelerini kullandı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da IDF yedek askerlerine yönelik bir mesaj yayımladı. Netanyahu, “IDF askerlerine, yedek askerlerimize ve ailelerine derin takdirimi sunmak istiyorum. Şimdi kritik bir aşamayla karşı karşıyayız. Size güveniyorum, tüm ulus sizi kucaklıyor” dedi.
2025
21:16 02.09.2025 (güncellendi: 21:32 02.09.2025)
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Eyal Zamir yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şehri’nde kara harekatına başladığını duyurdu.
Zamir, son haftalarda göreve çağrılan yedek askerlerle yaptığı konuşmada, “Harekâtımızın saldırılarını artıracağız ve güçlendireceğiz, bu yüzden sizi aradık. Kara harekatına Gazze’de zaten başladık” ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da IDF yedek askerlerine yönelik bir mesaj yayımladı. Netanyahu, “IDF askerlerine, yedek askerlerimize ve ailelerine derin takdirimi sunmak istiyorum. Şimdi kritik bir aşamayla karşı karşıyayız. Size güveniyorum, tüm ulus sizi kucaklıyor” dedi.