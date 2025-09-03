Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/islenmeyen-tarim-arazileri-kiraya-veriliyor-ilk-tarih-belli-oldu-1099052296.html
İşlenmeyen tarım arazileri kiraya veriliyor: İlk tarih belli oldu
İşlenmeyen tarım arazileri kiraya veriliyor: İlk tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde işlenmeyen tarım arazileri için başlatılan tespit çalışmaları ekim sonuna kadar sürecek. Kasım ayında ise ilk kiralamalar yapılacak... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T12:00+0300
2025-09-03T12:09+0300
ekonomi̇
tarım
arazi
çiftçi kayıt sistemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098117892_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7da7ec98429fd051c8a0eef881031d83.jpg
Türkiye’de tarımsal üretimi artırmak amacıyla geçen yıl Resmî Gazete’de yayımlanan “İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmişti. Buna göre, farklı gerekçelerle üst üste iki yıl boyunca ekilmeyen veya kullanılmayan araziler, tarımsal üretim için kiraya verilecek.Kira bedeli arazi sahiplerine ödenecekYönetmelik kapsamında, işlenmeyen tarım arazileri Bakanlık eliyle üretime açılacak. Bu süreçte kira bedelleri doğrudan arazi maliklerine ödenecek. Böylece hem tarımsal üretim artacak hem de sürdürülebilir gıda arz güvenliği güçlenecek.Kiralamalarda öncelik yerel çiftçilereİlk kiralamalarda öncelik, arazinin bulunduğu köy veya ilçede yaşayan vatandaşlara verilecek. Ayrıca kooperatifler, birlikler, dernekler, vakıflar ve tarımsal üretim yapan meslek odaları da bu süreçte öncelikli kiracılar arasında yer alacak.Geçen yıl 300 bin dekar arazi belirlendiBakanlık verilerine göre, 2023-2024 üretim sezonunda mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait 25 bin 328 parsel, toplamda yaklaşık 300 bin dekar arazi işlenmeyen tarım arazisi olarak kaydedildi.Yeni tespit çalışmaları başladı1 Eylül 2024 itibarıyla yeni üretim yılı için tespit çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalar ekim sonuna kadar sürecek. İki yıl üst üste boş bırakılan araziler netleşecek ve kasım ayında ilk kiralamalar yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/bos-kalan-tarim-arazileri-kiraya-cikiyor-yeni-duzenleme-basladi-1098971992.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098117892_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_f992d4a97d5dc8cb6e1f7f24992da66b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tarım, arazi, çiftçi kayıt sistemi
tarım, arazi, çiftçi kayıt sistemi

İşlenmeyen tarım arazileri kiraya veriliyor: İlk tarih belli oldu

12:00 03.09.2025 (güncellendi: 12:09 03.09.2025)
© AA / Deniz KalaycıHarmantepe Kalesi, tarihle doğayı buluşturuyor
Harmantepe Kalesi, tarihle doğayı buluşturuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
© AA / Deniz Kalaycı
Abone ol
Türkiye genelinde işlenmeyen tarım arazileri için başlatılan tespit çalışmaları ekim sonuna kadar sürecek. Kasım ayında ise ilk kiralamalar yapılacak. Yönetmelikle, 2 yıl üst üste boş bırakılan araziler bakanlık eliyle üretime kazandırılacak.
Türkiye’de tarımsal üretimi artırmak amacıyla geçen yıl Resmî Gazete’de yayımlanan “İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmişti. Buna göre, farklı gerekçelerle üst üste iki yıl boyunca ekilmeyen veya kullanılmayan araziler, tarımsal üretim için kiraya verilecek.

Kira bedeli arazi sahiplerine ödenecek

Yönetmelik kapsamında, işlenmeyen tarım arazileri Bakanlık eliyle üretime açılacak. Bu süreçte kira bedelleri doğrudan arazi maliklerine ödenecek. Böylece hem tarımsal üretim artacak hem de sürdürülebilir gıda arz güvenliği güçlenecek.

Kiralamalarda öncelik yerel çiftçilere

İlk kiralamalarda öncelik, arazinin bulunduğu köy veya ilçede yaşayan vatandaşlara verilecek. Ayrıca kooperatifler, birlikler, dernekler, vakıflar ve tarımsal üretim yapan meslek odaları da bu süreçte öncelikli kiracılar arasında yer alacak.

Geçen yıl 300 bin dekar arazi belirlendi

Bakanlık verilerine göre, 2023-2024 üretim sezonunda mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait 25 bin 328 parsel, toplamda yaklaşık 300 bin dekar arazi işlenmeyen tarım arazisi olarak kaydedildi.

Yeni tespit çalışmaları başladı

1 Eylül 2024 itibarıyla yeni üretim yılı için tespit çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalar ekim sonuna kadar sürecek. İki yıl üst üste boş bırakılan araziler netleşecek ve kasım ayında ilk kiralamalar yapılacak.
Tapu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
TÜRKİYE
Boş kalan tarım arazileri kiraya çıkıyor: Yeni düzenleme başladı
1 Eylül, 09:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала