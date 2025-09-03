https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/islenmeyen-tarim-arazileri-kiraya-veriliyor-ilk-tarih-belli-oldu-1099052296.html
İşlenmeyen tarım arazileri kiraya veriliyor: İlk tarih belli oldu
İşlenmeyen tarım arazileri kiraya veriliyor: İlk tarih belli oldu
Türkiye genelinde işlenmeyen tarım arazileri için başlatılan tespit çalışmaları ekim sonuna kadar sürecek. Kasım ayında ise ilk kiralamalar yapılacak...
Türkiye’de tarımsal üretimi artırmak amacıyla geçen yıl Resmî Gazete’de yayımlanan “İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmişti. Buna göre, farklı gerekçelerle üst üste iki yıl boyunca ekilmeyen veya kullanılmayan araziler, tarımsal üretim için kiraya verilecek.Kira bedeli arazi sahiplerine ödenecekYönetmelik kapsamında, işlenmeyen tarım arazileri Bakanlık eliyle üretime açılacak. Bu süreçte kira bedelleri doğrudan arazi maliklerine ödenecek. Böylece hem tarımsal üretim artacak hem de sürdürülebilir gıda arz güvenliği güçlenecek.Kiralamalarda öncelik yerel çiftçilereİlk kiralamalarda öncelik, arazinin bulunduğu köy veya ilçede yaşayan vatandaşlara verilecek. Ayrıca kooperatifler, birlikler, dernekler, vakıflar ve tarımsal üretim yapan meslek odaları da bu süreçte öncelikli kiracılar arasında yer alacak.Geçen yıl 300 bin dekar arazi belirlendiBakanlık verilerine göre, 2023-2024 üretim sezonunda mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait 25 bin 328 parsel, toplamda yaklaşık 300 bin dekar arazi işlenmeyen tarım arazisi olarak kaydedildi.Yeni tespit çalışmaları başladı1 Eylül 2024 itibarıyla yeni üretim yılı için tespit çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalar ekim sonuna kadar sürecek. İki yıl üst üste boş bırakılan araziler netleşecek ve kasım ayında ilk kiralamalar yapılacak.
Türkiye genelinde işlenmeyen tarım arazileri için başlatılan tespit çalışmaları ekim sonuna kadar sürecek. Kasım ayında ise ilk kiralamalar yapılacak. Yönetmelikle, 2 yıl üst üste boş bırakılan araziler bakanlık eliyle üretime kazandırılacak.
Türkiye’de tarımsal üretimi artırmak amacıyla geçen yıl Resmî Gazete’de yayımlanan “İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmişti. Buna göre, farklı gerekçelerle üst üste iki yıl boyunca ekilmeyen veya kullanılmayan araziler, tarımsal üretim için kiraya verilecek.
Kira bedeli arazi sahiplerine ödenecek
Yönetmelik kapsamında, işlenmeyen tarım arazileri Bakanlık eliyle üretime açılacak. Bu süreçte kira bedelleri doğrudan arazi maliklerine ödenecek. Böylece hem tarımsal üretim artacak hem de sürdürülebilir gıda arz güvenliği güçlenecek.
Kiralamalarda öncelik yerel çiftçilere
İlk kiralamalarda öncelik, arazinin bulunduğu köy veya ilçede yaşayan vatandaşlara verilecek. Ayrıca kooperatifler, birlikler, dernekler, vakıflar ve tarımsal üretim yapan meslek odaları da bu süreçte öncelikli kiracılar arasında yer alacak.
Geçen yıl 300 bin dekar arazi belirlendi
Bakanlık verilerine göre, 2023-2024 üretim sezonunda mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait 25 bin 328 parsel, toplamda yaklaşık 300 bin dekar arazi işlenmeyen tarım arazisi olarak kaydedildi.
Yeni tespit çalışmaları başladı
1 Eylül 2024 itibarıyla yeni üretim yılı için tespit çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalar ekim sonuna kadar sürecek. İki yıl üst üste boş bırakılan araziler netleşecek ve kasım ayında ilk kiralamalar yapılacak.