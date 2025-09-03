Türkiye
İslam Memiş: Korkma sadece iyi karar ver
İslam Memiş: Korkma sadece iyi karar ver
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dün altında ve piyasalardaki hareketliliği değerlendirerek analizlerini kendi sosyal medya kanalından paylaştı. 03.09.2025, Sputnik Türkiye
İslam Memiş: Korkma sadece iyi karar ver

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dün altında ve piyasalardaki hareketliliği değerlendirerek analizlerini kendi sosyal medya kanalından paylaştı.
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kendi youtube kanalından dün akşam piyasalardaki hareketliliği analiz ederek değerlendirdi.

'Borsayı beklemeye devam ediyorum'

İç siyaset haber akışının önemli olduğunu altını çizen Memiş, dün Borsa İstanbul'daki yüzde 5.41'lik düşüşe dikkat çekti. Memiş "CHP Kurultayı'nın iptal edilmesi satışların hızlanmasına, derinleşmesine neden oldu. Buradaki kongrenin iptali, borsada satışları hızlandırdı. Yaklaşık bir aydır, Borsa İstanbul 100 Endeksinde, endeks tarafında düşüşlere dikkat edilmesi gerektiğini defalarca kez uyardım" dedi.
İslam Memiş yıl sonuna kadar yükseliş beklediğini belirterek "Borsayı beklemeye devam ediyorum. Uyarılarımı anımsatmak isterim" uyarısını yaptı.

Dolarda yıl sonu hedefini açıkladı

Analizlerinin bir yatırım danışmanlığı olmadığını altını çizen Memiş, dolarda yıl sonu hedefinin 45 lira olduğunu vurguladı.
Euro lira kurunun 48 lira seviyesinin altına sarktığını ifade eden Para Piyasaları Uzmanı Memiş "47,50-48 lira aralığını alım fırsatı olarak görmeye devam ettiğim için euroda, nazarımda şu anda TL bazlı ucuz. Bu yıl sonunda 54-55 lira seviyesiyle alakalı öngörüm geçerliliğini korumakta" dedi.

Altından rekor denemesi

Uluslararası piyasalarda ons altının rekor denemesi yaptığına dikkat çeken Memiş, malda kalanlara ons altın yükselişlerinin birşey ifade etmediğinin altını çizdi. Memiş "Sizin için ifade eden şey rakam değil Kasım ayına kadar elinizdeki malları tutmanız" ifadelerini kullandı.
Memiş "Bu hafta altın ve gümüş almak için iyi bir hafta değil" dedi.
