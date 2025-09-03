https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/iran-son-dakika-petrol-bakanindan-yaptirim-aciklamasi-gerekli-onlemler-alinacak-1099076655.html

İran Petrol Bakanı'ndan yaptırım açıklaması: Gerekli önlemler alınacak

İran Petrol Bakanı'ndan yaptırım açıklaması: Gerekli önlemler alınacak

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran'ın uluslararası yaptırımların yeniden devreye sokulmasına yönelik mekanizmaya karşı... 03.09.2025

İran basınına göre, Paknejad, "Bu yaptırımlar, ABD Hazine Bakanlığı tarafından tek taraflı olarak uygulanan kısıtlamaların ötesine geçildiği anlamına gelmiyor. Doğal olarak, içinde bulunduğumuz koşullara göre gerekli önlemleri alacağız" ifadelerini kullandı.‘Snapback mekanizması’ işliyorE3 ülkeleri olarak bilinen Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa, 28 Ağustos’ta Tahran’a karşı BM yaptırımlarını tekrar devreye sokacak olan ‘snapback’ mekanizmasının başlatıldığını bildirdi.Snapback mekanizması, BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesi olasılığından önce, diplomatik çözüm için 30 günlük bir süreyi başlatmış oldu.2015 nükleer anlaşmasıİran, 2015 yılında Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve Avrupa Birliği ile nükleer anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, Tahran’ın nükleer programını sınırlandırmasını, karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu. ABD, 2018’de Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminde anlaşmadan çekildi ve Tahran’a yeniden yaptırımlar uyguladı.Bu da anlaşmanın çökmesine yol açtı. Buna karşılık İran, taahhütlerini azaltacağını duyurdu, nükleer araştırmalar ve uranyum zenginleştirme seviyeleri üzerindeki sınırlamaları bıraktı.İran ile ABD arasında yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakereler, 13 Haziran'da başlayan İran-İsrail çatışmasının ardından askıya alındı. ABD, 22 Haziran’da İran'ın nükleer tesislerine saldırdı. Bunun üzerine İran, Katar’daki bir ABD askeri üssüne füze saldırıları düzenledi.

