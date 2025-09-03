https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/iran-son-dakika-petrol-bakanindan-yaptirim-aciklamasi-gerekli-onlemler-alinacak-1099076655.html
İran Petrol Bakanı'ndan yaptırım açıklaması: Gerekli önlemler alınacak
İran Petrol Bakanı'ndan yaptırım açıklaması: Gerekli önlemler alınacak
Sputnik Türkiye
İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran’ın uluslararası yaptırımların yeniden devreye sokulmasına yönelik mekanizmaya karşı... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T18:11+0300
2025-09-03T18:11+0300
2025-09-03T18:11+0300
dünya
i̇ran
snapback
yaptırım
avrupa birliği
abd
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_0:73:1340:826_1920x0_80_0_0_5f1c5160ec92499753bcebd523a15b89.jpg
İran basınına göre, Paknejad, "Bu yaptırımlar, ABD Hazine Bakanlığı tarafından tek taraflı olarak uygulanan kısıtlamaların ötesine geçildiği anlamına gelmiyor. Doğal olarak, içinde bulunduğumuz koşullara göre gerekli önlemleri alacağız" ifadelerini kullandı.‘Snapback mekanizması’ işliyorE3 ülkeleri olarak bilinen Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa, 28 Ağustos’ta Tahran’a karşı BM yaptırımlarını tekrar devreye sokacak olan ‘snapback’ mekanizmasının başlatıldığını bildirdi.Snapback mekanizması, BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesi olasılığından önce, diplomatik çözüm için 30 günlük bir süreyi başlatmış oldu.2015 nükleer anlaşmasıİran, 2015 yılında Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve Avrupa Birliği ile nükleer anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, Tahran’ın nükleer programını sınırlandırmasını, karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu. ABD, 2018’de Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminde anlaşmadan çekildi ve Tahran’a yeniden yaptırımlar uyguladı.Bu da anlaşmanın çökmesine yol açtı. Buna karşılık İran, taahhütlerini azaltacağını duyurdu, nükleer araştırmalar ve uranyum zenginleştirme seviyeleri üzerindeki sınırlamaları bıraktı.İran ile ABD arasında yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakereler, 13 Haziran'da başlayan İran-İsrail çatışmasının ardından askıya alındı. ABD, 22 Haziran’da İran'ın nükleer tesislerine saldırdı. Bunun üzerine İran, Katar’daki bir ABD askeri üssüne füze saldırıları düzenledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/son-dakika-putin-alaskada-trump-ile-limuzinde-yaptigi-sohbeti-ilk-kez-anlatti-1099076288.html
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_69:0:1269:900_1920x0_80_0_0_5752a941e3eab7134108ee05bc5c70e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, snapback , yaptırım, avrupa birliği, abd, haberler
i̇ran, snapback , yaptırım, avrupa birliği, abd, haberler
İran Petrol Bakanı'ndan yaptırım açıklaması: Gerekli önlemler alınacak
İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran’ın uluslararası yaptırımların yeniden devreye sokulmasına yönelik mekanizmaya karşı gerekli önlemleri alacağını söyledi.
İran basınına göre, Paknejad, "Bu yaptırımlar, ABD Hazine Bakanlığı tarafından tek taraflı olarak uygulanan kısıtlamaların ötesine geçildiği anlamına gelmiyor. Doğal olarak, içinde bulunduğumuz koşullara göre gerekli önlemleri alacağız" ifadelerini kullandı.
‘Snapback mekanizması’ işliyor
E3 ülkeleri olarak bilinen Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa, 28 Ağustos’ta Tahran’a karşı BM yaptırımlarını tekrar devreye sokacak olan ‘snapback’ mekanizmasının başlatıldığını bildirdi.
Snapback mekanizması, BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesi olasılığından önce, diplomatik çözüm için 30 günlük bir süreyi başlatmış oldu.
İran, 2015 yılında Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve Avrupa Birliği ile nükleer anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, Tahran’ın nükleer programını sınırlandırmasını, karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu. ABD, 2018’de Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminde anlaşmadan çekildi ve Tahran’a yeniden yaptırımlar uyguladı.
Bu da anlaşmanın çökmesine yol açtı. Buna karşılık İran, taahhütlerini azaltacağını duyurdu, nükleer araştırmalar ve uranyum zenginleştirme seviyeleri üzerindeki sınırlamaları bıraktı.
İran ile ABD arasında yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakereler, 13 Haziran'da başlayan İran-İsrail çatışmasının ardından askıya alındı. ABD, 22 Haziran’da İran'ın nükleer tesislerine saldırdı. Bunun üzerine İran, Katar’daki bir ABD askeri üssüne füze saldırıları düzenledi.