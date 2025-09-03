https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/hristiyanlik-tarihinde-bir-ilk-binlerce-lgbtq-haci-vatikanda-papanin-son-istegiydi-1099065998.html

Hristiyanlık tarihinde bir ilk, binlerce 'yasaklı' LGBTQ hacı Vatikan'da: 'Papa'nın son isteğiydi'

Hristiyanlık tarihinde bir ilk, binlerce 'yasaklı' LGBTQ hacı Vatikan'da: 'Papa'nın son isteğiydi'

Sputnik Türkiye

Binlerce kilometreden gelen 'LGBTQ hacılar', 5-6 Eylül’de Roma’da dua, ayin ve yürüyüşlerle Jübile Yılı’nı kutlayacak. Normal şartlar altında ise, Katolik... 03.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-03T14:24+0300

2025-09-03T14:24+0300

2025-09-03T14:33+0300

dünya

papa francis

lgbtqi

hac

papa 14. leo

vatikan

roma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095793373_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6fd646e50cc246a2619ef45c30f5306.jpg

Yaklaşık 30 ülkeden binin üzerinde LGBTQ Katolik ve aileleri, Jübile Yılı kapsamında Roma’da buluşacak. Etkinliklere çok dilli dua nöbetleri, ayinler ve Aziz Petrus Bazilikası’ndaki Kutsal Kapı’dan geçiş töreni ile yapılması planlanıyor. Bu, Katolik tarihinde de bir ilk olacak.Etkinliğe öncülük eden piskoposlardan biri, buluşmayı, “Bu etkinlik, dışlanmaların sağır edici sessizliğinde çalan bir çan gibidir. İncil, seçilmiş bir azınlığın bildirgesi değil, tüm insanlığa yazılmış bir aşk mektubudur” sözleriyle tanımladı.Katolik dünyasında her 25 yılda bir düzenlenen Jübile, dua ve hac yolculuklarıyla biliniyor. Bu yıl Roma’da gerçekleşecek LGBTQ buluşması da resmi Jübile takvimine dahil edilerek tarihi bir adım olarak kayda geçti.Papa Francis’in 'mirasıydı'Etkinliğin büyük kısmı, LGBTQ topluluğuna yönelik radikal kararları ile bilinen Papa Francis döneminde planlandı. Katılımcılar, Papa Leo XIV döneminde de bu adımların daha kalıcı hale gelmesini umuyor. Organizatörlerden Alessandro Previti, “Papa Leo’nun, şimdiye kadar yapılanları alıp daha kalıcı, daha dayanıklı bir forma dönüştürecek doğru kişi olabileceğini hissediyorum” diyerek beklentilerini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/papa-xiv-leo-kasim-ayinda-turkiyeye-gelmeyi-umuyor-izniki-ziyaret-edecek-1097962804.html

vatikan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

papa francis, lgbtqi, hac, papa 14. leo, vatikan, roma