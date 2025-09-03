https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/hristiyanlik-tarihinde-bir-ilk-binlerce-lgbtq-haci-vatikanda-papanin-son-istegiydi-1099065998.html
Hristiyanlık tarihinde bir ilk, binlerce 'yasaklı' LGBTQ hacı Vatikan'da: 'Papa'nın son isteğiydi'
Hristiyanlık tarihinde bir ilk, binlerce 'yasaklı' LGBTQ hacı Vatikan'da: 'Papa'nın son isteğiydi'
Sputnik Türkiye
Binlerce kilometreden gelen 'LGBTQ hacılar', 5-6 Eylül’de Roma’da dua, ayin ve yürüyüşlerle Jübile Yılı’nı kutlayacak. Normal şartlar altında ise, Katolik... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T14:24+0300
2025-09-03T14:24+0300
2025-09-03T14:33+0300
dünya
papa francis
lgbtqi
hac
papa 14. leo
vatikan
roma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095793373_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6fd646e50cc246a2619ef45c30f5306.jpg
Yaklaşık 30 ülkeden binin üzerinde LGBTQ Katolik ve aileleri, Jübile Yılı kapsamında Roma’da buluşacak. Etkinliklere çok dilli dua nöbetleri, ayinler ve Aziz Petrus Bazilikası’ndaki Kutsal Kapı’dan geçiş töreni ile yapılması planlanıyor. Bu, Katolik tarihinde de bir ilk olacak.Etkinliğe öncülük eden piskoposlardan biri, buluşmayı, “Bu etkinlik, dışlanmaların sağır edici sessizliğinde çalan bir çan gibidir. İncil, seçilmiş bir azınlığın bildirgesi değil, tüm insanlığa yazılmış bir aşk mektubudur” sözleriyle tanımladı.Katolik dünyasında her 25 yılda bir düzenlenen Jübile, dua ve hac yolculuklarıyla biliniyor. Bu yıl Roma’da gerçekleşecek LGBTQ buluşması da resmi Jübile takvimine dahil edilerek tarihi bir adım olarak kayda geçti.Papa Francis’in 'mirasıydı'Etkinliğin büyük kısmı, LGBTQ topluluğuna yönelik radikal kararları ile bilinen Papa Francis döneminde planlandı. Katılımcılar, Papa Leo XIV döneminde de bu adımların daha kalıcı hale gelmesini umuyor. Organizatörlerden Alessandro Previti, “Papa Leo’nun, şimdiye kadar yapılanları alıp daha kalıcı, daha dayanıklı bir forma dönüştürecek doğru kişi olabileceğini hissediyorum” diyerek beklentilerini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/papa-xiv-leo-kasim-ayinda-turkiyeye-gelmeyi-umuyor-izniki-ziyaret-edecek-1097962804.html
vatikan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095793373_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5bb95eaf140259bb0796b0911c715382.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
papa francis, lgbtqi, hac, papa 14. leo, vatikan, roma
papa francis, lgbtqi, hac, papa 14. leo, vatikan, roma
Hristiyanlık tarihinde bir ilk, binlerce 'yasaklı' LGBTQ hacı Vatikan'da: 'Papa'nın son isteğiydi'
14:24 03.09.2025 (güncellendi: 14:33 03.09.2025)
Binlerce kilometreden gelen 'LGBTQ hacılar', 5-6 Eylül’de Roma’da dua, ayin ve yürüyüşlerle Jübile Yılı’nı kutlayacak. Normal şartlar altında ise, Katolik Kilisesi'nde eşcinsel evlilikler ve birliktelikle yasak.
Yaklaşık 30 ülkeden binin üzerinde LGBTQ Katolik ve aileleri, Jübile Yılı kapsamında Roma’da buluşacak. Etkinliklere çok dilli dua nöbetleri, ayinler ve Aziz Petrus Bazilikası’ndaki Kutsal Kapı’dan geçiş töreni ile yapılması planlanıyor. Bu, Katolik tarihinde de bir ilk olacak.
Etkinliğe öncülük eden piskoposlardan biri, buluşmayı, “Bu etkinlik, dışlanmaların sağır edici sessizliğinde çalan bir çan gibidir. İncil, seçilmiş bir azınlığın bildirgesi değil, tüm insanlığa yazılmış bir aşk mektubudur” sözleriyle tanımladı.
Katolik dünyasında her 25 yılda bir düzenlenen Jübile, dua ve hac yolculuklarıyla biliniyor. Bu yıl Roma’da gerçekleşecek LGBTQ buluşması da resmi Jübile takvimine dahil edilerek tarihi bir adım olarak kayda geçti.
Papa Francis’in 'mirasıydı'
Etkinliğin büyük kısmı, LGBTQ topluluğuna yönelik radikal kararları ile bilinen Papa Francis döneminde planlandı. Katılımcılar, Papa Leo XIV döneminde de bu adımların daha kalıcı hale gelmesini umuyor. Organizatörlerden Alessandro Previti, “Papa Leo’nun, şimdiye kadar yapılanları alıp daha kalıcı, daha dayanıklı bir forma dönüştürecek doğru kişi olabileceğini hissediyorum” diyerek beklentilerini dile getirdi.