Hipersonik balistik füzelerden robot köpeklere Çin'in yüksek teknolojili yeni silahları ve özellikleri

Çin'in yeni silahları arasında 12 bin km menzilli DF-61, sıvı yakıtlı ICBM füzeleri ve robot kurt köpekleri öne çıkıyor. İşte Çin'in yüksek teknolojili silahları, drone'ları ve robotları...

12 bin km menzilli, nükleer başlıklı DF-61Günün en dikkat çeken unsurlarından biri DongFeng-61 (DF-61) oldu. Katı yakıtlı bu kıtalararası balistik füzenin şu anda Çin’in envanterinde bulunan mobil fırlatmalı DF-41’in geliştirilmiş bir versiyonu olduğu belirtiliyor.DF-61’in menzilinin yaklaşık 12.000 km olduğu tahmin ediliyor.Ayrıca Çin, daha eski modellerin geliştirilmiş versiyonu gibi görünen DF-31BJ’yi de sergiledi. Bunun yanında yeni nesil hava konuşlu JL-1 ve deniz konuşlu JL-3 füzeleri de geçitte yer aldı.Dev drone’lar ve ‘sadık yoldaş’Geçit töreninde çok sayıda insansız hava aracı sergilendi. Bunların bazıları yapay zeka (AI) ile donatılmıştı. Ancak dikkatleri en çok üzerine çeken, AJX-002 adlı dev denizaltı drone’u oldu.‘Ekstra büyük insansız sualtı aracı' olarak da bilinen bu araç, 20 metreye kadar uzunluğa ulaşabiliyor ve muhtemelen gözetleme ile keşif görevlerinde kullanılabiliyor.Çin ayrıca 'sadık yoldaş’ olarak adlandırılan GJ-11 gizli taarruz insansız hava aracını da sergiledi. Bu drone, bir pilotlu savaş uçağının yanında uçabiliyor ve savaş jetinin saldırılarına destek verebiliyor.Yeni lazer silahı LY-1 ve özellikleriİlk sergilenen yeni sistemlerden biri LY-1 oldu. Bir lazer silahı olduğu düşünülen sistem bir kamyona monte edilmişti, ancak devlet medyası bunun aslında uçak gemilerinde savunma amaçlı kullanılmak üzere tasarlandığını açıkladı.CGTN, LY-1’in "kesin hedef imhası ve sürekli saldırı" yeteneğine sahip olduğunu söyledi.Daha sonra Pekin, devlet medyasında "yüksek enerjili" lazer olarak tanımlanan ve kamyona monte edilmiş bir silahı da tanıttı.‘Yüksek derecede akıllı’ tanklarÖn sıralarda, CGTN’nin yeni nesil Type-100 tankı ve Type-100 zırhlı muharebe aracı olarak tanımladığı sistemler yer aldı.Ana muharebe tankının yakın çekim görüntüleri, bunun Sovyet T-72 şasisi üzerine inşa edilmiş Çin yapımı Type-99’un geliştirilmiş bir versiyonu olduğunu gösteriyor.CGTN, tankı "yüksek derecede akıllı tank" olarak nitelendirdi ve "koordineli muharebe" yapabileceğini söyledi.Dikkat çekici olan, Type-100’ün ana topun üzerinde uzaktan kumandalı veya insansız bir taret taşıması. Type-99’da ise bu silahın kullanımında insan operatör gerekiyor.Sıvı yakıtlı füzenin yeni varyantıÇin ayrıca DF-5C’nin bir versiyonunu gösterdi. Bu füze, sabit noktalarda sıvı yakıtla fırlatılıyor.Hazırlık süresi uzun olsa da yaklaşık 12.800–15.000 km menzile sahip olduğu düşünülüyor. Bu da, Batı basınının yorumuyla “ABD ana karasındaki herhangi bir hedefi vurabileceği anlamına geliyor.”Tek bir füze, birden fazla hedefi vurabiliyorDF-5C’nin ayrıca 10 adede kadar bağımsız hedefe yönlendirilebilir savaş başlığı taşıyabileceği düşünülüyor. Bu sayede tek bir füze, aynı anda birden fazla hedefi vurabiliyor.Çin’in yeni gemisavar füzeleriÇin uzun menzilli gemisavar füzelerini de sergiledi. Bu füzeler, modern hava savunma sistemlerinin karşı koymasının çok zor olacağı hızlarda hareket edebiliyor.Bunlardan biri olan YJ-20, Mach 5'in (ses hızının 5 katı) üzerinde manevra yapabilen hibrit bir balistik füze olarak tanıtıldı. YJ-20’nin, bilinen hipersonik gemisavar füzesi YJ-21’in türevi olduğu düşünülüyor.Ayrıca hipersonik hızlarda uçabildiği düşünülen YJ-19 da sergilendi.Çin uzun süredir DF-26 adlı bir balistik füze geliştiriyordu. Bu füzenin Batı Pasifik’teki kara hedeflerini vurabileceği söyleniyor. Bu yüzden "Guam Katili" lakabını aldı. Çünkü bu kapasite, ABD’nin Guam adasındaki askeri üslerini hedef almasını mümkün kılıyor. Geçitte DF-26D olarak adlandırılan gemisavar varyantı da tanıtıldı.Askerlerle koşabilen robot kurt köpeklerDaha olağanüstü silahlardan bazıları ise robot köpek drone'lar oldu. Kendine özgü dört ayaklı bu robotlar yıllardır geliştiriliyor ve sürekli olarak üzerinde çalışılıyor. Robot kurt köpekleri, askerlerle birlikte keşif yapmak veya mühimmat taşımak gibi farklı görevleri yerine getirecek şekilde donatılabiliyor.İçine yerleştirilen kapsamlı yapay zeka sistemi sayesinde her koşudan sonra kendini geliştirebilen bu robotlar, hızlıca hareket etmesi ve koşması için tasarlandı.

