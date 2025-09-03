https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/gursel-tekin-il-binasina-gidecegim--1099060503.html

Hâlâ CHP'nin üyesi olduğunu açıklayan Gürsel Tekin: İl binasına gideceğim, ihraç için herhangi bir tebligat ulaşmadı

Hâlâ CHP'nin üyesi olduğunu açıklayan Gürsel Tekin: İl binasına gideceğim, ihraç için herhangi bir tebligat ulaşmadı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada il binasına gideceğini açıkladı. Tekin, partiden ihracı...

CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihindeki İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararıyla iptal edilmesiyle birlikte görevinden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Tekin’in kayyum olarak atanmasının ardından CHP MYK’sı, Gürsel Tekin’i disipline sevk etti.Bu gelişmeler üzerine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, gazetecilere süreçle ilgili açıklama yaparak görevi yürüteceğini açıkladı.CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Tekin şunları söyledi:

i̇stanbul

