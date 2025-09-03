https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/gursel-tekin-il-binasina-gidecegim--1099060503.html
Hâlâ CHP'nin üyesi olduğunu açıklayan Gürsel Tekin: İl binasına gideceğim, ihraç için herhangi bir tebligat ulaşmadı
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada il binasına gideceğini açıkladı. Tekin, partiden ihracı... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T13:42+0300
2025-09-03T13:42+0300
2025-09-03T14:16+0300
i̇stanbul
gürsel tekin
chp
poli̇ti̇ka
kayyum
kayyum
chp i̇stanbul i̇l merkezi
chp i̇stanbul i̇l başkanlığı
kongre
atama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099061279_0:0:1677:944_1920x0_80_0_0_c2dfec2756460f7d69bb1da77caa3f51.jpg
CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihindeki İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararıyla iptal edilmesiyle birlikte görevinden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Tekin’in kayyum olarak atanmasının ardından CHP MYK’sı, Gürsel Tekin’i disipline sevk etti.Bu gelişmeler üzerine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, gazetecilere süreçle ilgili açıklama yaparak görevi yürüteceğini açıkladı.CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Tekin şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/chpnin-81-il-baskani-istanbula-cagrildi-1099055813.html
i̇stanbul
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099061279_0:0:1677:1258_1920x0_80_0_0_5eb0df2d5c342da44788a408c93df03c.jpg
i̇stanbul, gürsel tekin, chp, kayyum, kayyum, chp i̇stanbul i̇l merkezi, chp i̇stanbul i̇l başkanlığı, kongre, atama
13:42 03.09.2025 (güncellendi: 14:16 03.09.2025)
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada il binasına gideceğini açıkladı. Tekin, partiden ihracı konusunda kendine bir tebligat gelmediğini ifade etti.
CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihindeki İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararıyla iptal edilmesiyle birlikte görevinden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Tekin’in kayyum olarak atanmasının ardından CHP MYK’sı, Gürsel Tekin’i disipline sevk etti.
Bu gelişmeler üzerine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin
, gazetecilere süreçle ilgili açıklama yaparak görevi yürüteceğini açıkladı.
CHP
İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Tekin şunları söyledi:
“Ben ve arkadaşlarım kavgayı körüklemek değil kardeşliği dayanışmayı sağlamak için geliyoruz. Binaya gideceğiz sonuçta partimizin binası. Gidişimizin günü zamanı önemli değil. Benim parti yöneticiliğim hep sokaktadır. Bana herhangi bir tebligat ulaşmadı. Ben CHP’nin üyesiyim. Savunma istenirse elbette veririm. 42 yıldır CHP’deyim.”