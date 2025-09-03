https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/chpnin-81-il-baskani-istanbula-cagrildi-1099055813.html

CHP'nin 81 il başkanı İstanbul’a çağrıldı

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alınması gündemin ilk sıralarına yerleşti. Kararın... 03.09.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebiyle açılan davada ara kararını verdi. Mahkeme, kongrede seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırdı.CHP İstanbul İl Başkanlığı’na heyet atandıMahkeme kararına göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir kayyum heyeti atandı. Heyet, mahkeme süreci tamamlanana kadar partinin İstanbul’daki idaresini yürütecek.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kararın ardından tüm il başkanlarını İstanbul’a davet etti. Özel, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Tekin'in partiden ihraç etmeye yönelik karar alındığını söyledi.

