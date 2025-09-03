https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/ficonun-abyle-ilgili-kurbaga-benzetmesine-zaharovadan-yorum-tam-isabet-1099052342.html

Fico'nun AB'yle ilgili kurbağa benzetmesine Zaharova'dan yorum: 'Tam isabet'

Fico'nun AB'yle ilgili kurbağa benzetmesine Zaharova'dan yorum: 'Tam isabet'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa'yı kuyu dibindeki bir kurbağaya benzeten Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun 'tam isabet' yaptığını söyledi.Radyo Sputnik'e konuşan Zaharova, "Fico tam isabet yaptı. O, bu talihsiz canlıdan (kurbağa) değil, dünyaya bakış açısının darlığından bahsediyordu. Mevcut Batı Avrupalı liderlerin arasından baktığı bu küçük çatlaktan bahsediyordu. Onlara lider bile denemez. Lider, büyük ölçekli bir şey. Lider güçlüdür. Lider, peşinden sürükleyen kişidir. Onlar ise başkalarını ancak bu kuyunun dibine çekebilir. Merceği daralttılar, pencereyi daralttılar, kapıyı da daralttılar" dedi.Zaharova, Batı Avrupalı siyasi elitin, ülkelerinde gündemini belirledikleri insanların alanını ve görüş açısını bir tünel seviyesine kadar daralttığını vurguladı.Slovakya Başbakanı Fico, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede AB'yi 'kuyunun dibinde yukarıda neler olduğunu görmeyen kurbağa' olarak nitelemişti.Fico'nun sözlerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Fico, Avrupa Birliği’nde birçok kişinin, bu kurbağa gibi, dünyada neler olup bittiğini anlamadığını söylüyor" demişti.

