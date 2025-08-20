Emekliler merak ediyor: Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek mi?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/emekliler-merak-ediyor-bankalar-emekli-maasina-bloke-koyabilecek-mi--1098707396.html
Yargıtay'ın temmuz ayındaki emsal kararının ardından emekliler bankaların emekli maaşına bloke koyup koyamayacağını merak ediyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
ekonomi̇
emekli
sgk
yargıtay
Yargıtay, temmuz ayında emekli maaşlarına kredi borçları nedeniyle bloke konulabileceğine hükmetmişti. Bu tarihten sonra emekliler konuya ilişkin beklentilerini dile getirdi.Hürriyet yazarı Noyan Doğan da konuya ilişkin kendisine çok fazla soru geldiğini dile getirdi ve uygulamanın detaylarını anlattı:Emekli maaşına bloke konur mu?Noyan Doğan "Emekli maaşından kesinti yapılması veya maaşa bloke konması uzun süredir tartışma konusu. Bu konuda geçmişte mahkemelerin vermiş olduğu farklı kararlar var. Bu kararların bir kısmı nafaka ve vergi borçları dışında emekli maaşından kesinti yapılamayacağına yönelik. Genel görüş emekli maaşlarının haczedilemeyeceği veya bloke konamayacağı yönünde ki, SGK’nın, emekli maaşları haczedilemez düzenlemesi de bulunmaktadır. Ancak, Yargıtay’ın bu konuda temmuz ayında verdiği son bir kararı var. Aslında karar, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı. Böylece emekli maaşlarına ilişkin bloke işlemlerinde bugüne kadar uygulama farklılıkları bu kararla giderilmiş oldu." ifadelerini kullandı ve "Şunu da belirteyim, bu konu, sadece bankadan tüketici kredisi kullanıp da borcun ödenmemesi durumu için geçerli. Bu kararla, bankalar bundan sonra kredi borcunu ödeyemeyen emeklinin emekli maaşına bloke koyabilecek. Ancak bunun şartları var. Şöyle ki, bankadan kredi kullanan emeklinin açık ve yazılı talimatı bulunması gerekiyor. Yani, banka krediyi kullandırırken, ‘eğer ödemezsen emekli maaşından borcunu tahsil ederim’ diyecek, emekli de bunu imzalayacak ve bu şartı kabul ettiğini beyan edecek. Aynı zamanda banka ile emekli arasında kurulan sözleşmenin de serbest iradeye dayanması gerekiyor. Bu durumda banka emekli maaşının yatırıldığı hesaptan kredi borcunu tahsil edebilecek veya hesaba bloke koyabilecek. Emekli kişinin rızası olmadan banka emekli hesabına bloke koyamaz veya hesaptan tahsilat yapamaz." diye de ekledi.❓Hangi şartta bloke olur?Yargıtay’ın kararına göre, maaşa bloke koyulabilmesi için emeklinin açık rızası gerekecek. Emekli, kredi kullanırken imzaladığı onay belgeleri ya da sözleşmelerde bu hakkı bankaya tanıyorsa, banka maaş üzerine doğrudan bloke koyabilecek.
Yargıtay, temmuz ayında emekli maaşlarına kredi borçları nedeniyle bloke konulabileceğine hükmetmişti. Bu tarihten sonra emekliler konuya ilişkin beklentilerini dile getirdi.
Hürriyet yazarı Noyan Doğan da konuya ilişkin kendisine çok fazla soru geldiğini dile getirdi ve uygulamanın detaylarını anlattı:
Emekli maaşına bloke konur mu?
Noyan Doğan "Emekli maaşından kesinti yapılması veya maaşa bloke konması uzun süredir tartışma konusu. Bu konuda geçmişte mahkemelerin vermiş olduğu farklı kararlar var. Bu kararların bir kısmı nafaka ve vergi borçları dışında emekli maaşından kesinti yapılamayacağına yönelik. Genel görüş emekli maaşlarının haczedilemeyeceği veya bloke konamayacağı yönünde ki, SGK’nın, emekli maaşları haczedilemez düzenlemesi de bulunmaktadır. Ancak, Yargıtay’ın bu konuda temmuz ayında verdiği son bir kararı var. Aslında karar, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı. Böylece emekli maaşlarına ilişkin bloke işlemlerinde bugüne kadar uygulama farklılıkları bu kararla giderilmiş oldu." ifadelerini kullandı ve "Şunu da belirteyim, bu konu, sadece bankadan tüketici kredisi kullanıp da borcun ödenmemesi durumu için geçerli. Bu kararla, bankalar bundan sonra kredi borcunu ödeyemeyen emeklinin emekli maaşına bloke koyabilecek. Ancak bunun şartları var. Şöyle ki, bankadan kredi kullanan emeklinin açık ve yazılı talimatı bulunması gerekiyor. Yani, banka krediyi kullandırırken, ‘eğer ödemezsen emekli maaşından borcunu tahsil ederim’ diyecek, emekli de bunu imzalayacak ve bu şartı kabul ettiğini beyan edecek. Aynı zamanda banka ile emekli arasında kurulan sözleşmenin de serbest iradeye dayanması gerekiyor. Bu durumda banka emekli maaşının yatırıldığı hesaptan kredi borcunu tahsil edebilecek veya hesaba bloke koyabilecek. Emekli kişinin rızası olmadan banka emekli hesabına bloke koyamaz veya hesaptan tahsilat yapamaz." diye de ekledi.
❓Hangi şartta bloke olur?
Yargıtay’ın kararına göre, maaşa bloke koyulabilmesi için emeklinin açık rızası gerekecek. Emekli, kredi kullanırken imzaladığı onay belgeleri ya da sözleşmelerde bu hakkı bankaya tanıyorsa, banka maaş üzerine doğrudan bloke koyabilecek.