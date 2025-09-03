Dünyanın en güzel köyleri seçildi: Türkiye'den de bir köy listeye girdi
15:57 03.09.2025 (güncellendi: 16:07 03.09.2025)
Ortahisar
Forbes Dergisi dünyanın en güzel köylerini seçti. Nevşehir'in ünlü tatil beldesi Ortahisar listeye girmeyi başardı.
'Dünyanın en güzel köyleri' listesi açıklandı. Türkiye'den Nevşehir Ortahisar listeye girmeyi başarırken, listenin ilk sırasında İngiltere Bibury yer aldı.
En güzel 40'ıncı köy oldu
Forbes için seyahat yazıları kaleme alan Lewis Nunn’ın hazırladığı listeye göre dünyanın dört bir yanından 50 köy öne çıktı. 2025’in görülmeye değer en etkileyici rotalarından biri olan Kapadokya’nın mistik dokusunu taşıyan Ortahisar da 'en güzeller' listesine girdi. Ortahisar, listede 40'ıncı sıraya yerleşti.
Dünyanın en güzel 50 köyü
1. Bibury, İngiltere
2. Hallstatt, Avusturya
3. Reine, Norveç
4. Giethoorn, Hollanda
5. Gásadalur, Faroe Adaları
6. Oia, Yunanistan
7. Bourtange, Hollanda
8. Kotor, Karadağ
9. Shirakawa-go, Japonya
10. Batad, Filipinler
11. Russell, Yeni Zelanda
12. Mrauk U, Myanmar
13. Adare, İrlanda
14. Steg, Lihtenştayn
15. Eguisheim, Fransa
16. Manarola, İtalya
17. Valldemossa, İspanya
18. Zhouzhuang, Çin
19. Ghandruk, Nepal
20. Cam Thanh, Vietnam
21. Monsanto, Portekiz
22. Špania Dolina, Slovakya
23. Victoria-by-the-Sea, Kanada
24. Purmamarca, Arjantin
25. Izamal, Meksika
26. Ubud, Endonezya
27. Motovun, Hırvatistan
28. Ogunquit, ABD
29. Boquete, Panama
30. Chefchaouen, Fas
31. Coffee Bay, Güney Afrika
32. Sidi Bou Said, Tunus
33. Lauterbrunnen, İsviçre
34. Ban Rak Thai, Tayland
35. Paraty, Brezilya
36. Ghadames, Libya
37. Chamarel, Mauritius
38. Bandiagara, Mali
39. Titikaveka, Cook Adalar
40. Ortahisar, Türkiye
41. Jukkasjärvi, İsveç
42. Ollantaytambo, Peru
43. Bilad Sayt, Umman
44. Arang Kel, Pakistan
45. Gudhjem, Danimarka
46. Seyðisfjörður, İzlanda
47. Hahoe Halk Köyü, Güney Kore
48. Tatev, Ermenistan
49. Rothenburg ob der Tauber, Almanya
50. Marsaxlokk, Malta
