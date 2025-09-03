https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/dunyanin-en-guzel-koyleri-secildi-turkiyeden-de-bir-koy-listeye-girdi-1099071143.html

Dünyanın en güzel köyleri seçildi: Türkiye'den de bir köy listeye girdi

Dünyanın en güzel köyleri seçildi: Türkiye'den de bir köy listeye girdi

Sputnik Türkiye

Forbes Dergisi dünyanın en güzel köylerini seçti. Nevşehir'in ünlü tatil beldesi Ortahisar listeye girmeyi başardı. 03.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-03T15:57+0300

2025-09-03T15:57+0300

2025-09-03T16:07+0300

yaşam

ortahisar

nevşehir

kapadokya

forbes

liste

dünyanın en güzel köyleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099070920_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_e59f7072baa504c5bf5071a2de75126a.jpg

'Dünyanın en güzel köyleri' listesi açıklandı. Türkiye'den Nevşehir Ortahisar listeye girmeyi başarırken, listenin ilk sırasında İngiltere Bibury yer aldı. En güzel 40'ıncı köy olduForbes için seyahat yazıları kaleme alan Lewis Nunn’ın hazırladığı listeye göre dünyanın dört bir yanından 50 köy öne çıktı. 2025’in görülmeye değer en etkileyici rotalarından biri olan Kapadokya’nın mistik dokusunu taşıyan Ortahisar da 'en güzeller' listesine girdi. Ortahisar, listede 40'ıncı sıraya yerleşti. Dünyanın en güzel 50 köyü1. Bibury, İngiltere2. Hallstatt, Avusturya3. Reine, Norveç4. Giethoorn, Hollanda5. Gásadalur, Faroe Adaları6. Oia, Yunanistan7. Bourtange, Hollanda8. Kotor, Karadağ9. Shirakawa-go, Japonya10. Batad, Filipinler11. Russell, Yeni Zelanda12. Mrauk U, Myanmar13. Adare, İrlanda14. Steg, Lihtenştayn15. Eguisheim, Fransa16. Manarola, İtalya17. Valldemossa, İspanya18. Zhouzhuang, Çin19. Ghandruk, Nepal20. Cam Thanh, Vietnam21. Monsanto, Portekiz22. Špania Dolina, Slovakya23. Victoria-by-the-Sea, Kanada24. Purmamarca, Arjantin25. Izamal, Meksika26. Ubud, Endonezya27. Motovun, Hırvatistan28. Ogunquit, ABD29. Boquete, Panama30. Chefchaouen, Fas31. Coffee Bay, Güney Afrika32. Sidi Bou Said, Tunus33. Lauterbrunnen, İsviçre34. Ban Rak Thai, Tayland35. Paraty, Brezilya36. Ghadames, Libya37. Chamarel, Mauritius38. Bandiagara, Mali39. Titikaveka, Cook Adalar 40. Ortahisar, Türkiye41. Jukkasjärvi, İsveç42. Ollantaytambo, Peru43. Bilad Sayt, Umman44. Arang Kel, Pakistan45. Gudhjem, Danimarka46. Seyðisfjörður, İzlanda47. Hahoe Halk Köyü, Güney Kore48. Tatev, Ermenistan49. Rothenburg ob der Tauber, Almanya50. Marsaxlokk, Malta

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/dunyanin-en-iyi-soguk-tatlilari-belli-oldu-turkiye-listede-birinci-oldu-1098282834.html

ortahisar

nevşehir

kapadokya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortahisar, nevşehir, kapadokya, forbes, liste, dünyanın en güzel köyleri