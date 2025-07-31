https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/dunyanin-en-iyi-soguk-tatlilari-belli-oldu-turkiye-listede-birinci-oldu-1098282834.html
Dünyanın en iyi soğuk tatlıları belli oldu: Türkiye listede birinci oldu
Dünyanın en iyi soğuk tatlıları belli oldu: Türkiye listede birinci oldu
Sputnik Türkiye
Geleneksel Türk lezzeti 'Dondurma', uluslararası lezzet rehberi TasteAtlas tarafından yayımlanan 'Dünyanın En İyi 50 Soğuk Tatlısı' (Temmuz 2025) listesinde... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T17:10+0300
2025-07-31T17:10+0300
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türkiye
dondurma
maraş dondurması
tatlı
kahramanmaraş
kahramanmaraş valiliği
yemek
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Türk dondurması, TasteAtlas’ın Temmuz 2025’te yayımladığı 'Dünyanın En İyi 50 Soğuk Tatlısı' listesinde birinci seçildi.Listenin ilk sıralarında yer alan diğer tatlılar arasında ABD menşeli 'Frozen Custard', İtalya'nın ünlü 'Gelato al Pistacchio'su ve İngiltere'den 'Clotted Cream Ice Cream' gibi lezzetler yer aldı.Türkiye'den yalnızca Dondurma listeye girerken, İran'dan 'Faloodeh' ve Hindistan'dan 'Kulfi' gibi Orta Doğu ve Güney Asya tatlıları da dikkat çekti. Dondurma dışında listede İtalya'nın çeşitli gelato türleriyle büyük bir ağırlığı olduğu görüldü.TasteAtlas Temmuz 2025 sıralamasına göre Dünyanın En İyi 50 Soğuk Tatlısı listesi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/dunyanin-en-kalabalik-ulkeleri-listesi-aciklandi-turkiye-listede-kacinci-sirada-1097741773.html
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türkiye, dondurma, maraş dondurması, tatlı, kahramanmaraş, kahramanmaraş valiliği, yemek
türkiye, dondurma, maraş dondurması, tatlı, kahramanmaraş, kahramanmaraş valiliği, yemek
Dünyanın en iyi soğuk tatlıları belli oldu: Türkiye listede birinci oldu
Geleneksel Türk lezzeti 'Dondurma', uluslararası lezzet rehberi TasteAtlas tarafından yayımlanan 'Dünyanın En İyi 50 Soğuk Tatlısı' (Temmuz 2025) listesinde zirveye yerleşti. 4.5 puanla listenin birinci sırasında yer alan Dondurma, özgün yapısı, uzayan kıvamı ve geleneksel sunumuyla damakları fethetti.
Türk dondurması, TasteAtlas’ın Temmuz 2025’te yayımladığı 'Dünyanın En İyi 50 Soğuk Tatlısı' listesinde birinci seçildi.
Listenin ilk sıralarında yer alan diğer tatlılar arasında ABD menşeli 'Frozen Custard', İtalya'nın ünlü 'Gelato al Pistacchio'su ve İngiltere'den 'Clotted Cream Ice Cream' gibi lezzetler yer aldı.
Türkiye'den yalnızca Dondurma listeye girerken, İran'dan 'Faloodeh' ve Hindistan'dan 'Kulfi' gibi Orta Doğu ve Güney Asya tatlıları da dikkat çekti. Dondurma dışında listede İtalya'nın çeşitli gelato türleriyle büyük bir ağırlığı olduğu görüldü.
TasteAtlas Temmuz 2025 sıralamasına göre Dünyanın En İyi 50 Soğuk Tatlısı listesi:
1.Dondurma
(Türkiye) – 4.5
2.Frozen Custard
(ABD) – 4.5
3.Gelato al Pistacchio
(İtalya) – 4.5
4.Clotted Cream Ice Cream
(İngiltere) – 4.5
5.Limber
(Porto Riko) – 4.4
6.Affogato
(İtalya) – 4.3
7.Brownie Sundae
(ABD) – 4.3
8.Kulfi
(Hindistan) – 4.3
9.Sorbetes
(Filipinler) – 4.3
10.Gelato alla Nocciola
(İtalya) – 4.3