https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/dunyanin-en-iyi-soguk-tatlilari-belli-oldu-turkiye-listede-birinci-oldu-1098282834.html

Dünyanın en iyi soğuk tatlıları belli oldu: Türkiye listede birinci oldu

Dünyanın en iyi soğuk tatlıları belli oldu: Türkiye listede birinci oldu

Sputnik Türkiye

Geleneksel Türk lezzeti 'Dondurma', uluslararası lezzet rehberi TasteAtlas tarafından yayımlanan 'Dünyanın En İyi 50 Soğuk Tatlısı' (Temmuz 2025) listesinde... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T17:10+0300

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türki̇ye

türkiye

dondurma

maraş dondurması

tatlı

kahramanmaraş

kahramanmaraş valiliği

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Türk dondurması, TasteAtlas’ın Temmuz 2025’te yayımladığı 'Dünyanın En İyi 50 Soğuk Tatlısı' listesinde birinci seçildi.Listenin ilk sıralarında yer alan diğer tatlılar arasında ABD menşeli 'Frozen Custard', İtalya'nın ünlü 'Gelato al Pistacchio'su ve İngiltere'den 'Clotted Cream Ice Cream' gibi lezzetler yer aldı.Türkiye'den yalnızca Dondurma listeye girerken, İran'dan 'Faloodeh' ve Hindistan'dan 'Kulfi' gibi Orta Doğu ve Güney Asya tatlıları da dikkat çekti. Dondurma dışında listede İtalya'nın çeşitli gelato türleriyle büyük bir ağırlığı olduğu görüldü.TasteAtlas Temmuz 2025 sıralamasına göre Dünyanın En İyi 50 Soğuk Tatlısı listesi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/dunyanin-en-kalabalik-ulkeleri-listesi-aciklandi-turkiye-listede-kacinci-sirada-1097741773.html

türki̇ye

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türkiye, dondurma, maraş dondurması, tatlı, kahramanmaraş, kahramanmaraş valiliği, yemek