Beklenen Epstein dosyaları yayınlandı: Evindeki gizli bilgisayarda 'dokunmayın' notu bulundu
Beklenen Epstein dosyaları yayınlandı: Evindeki gizli bilgisayarda 'dokunmayın' notu bulundu
03.09.2025
ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, cinsel suçlardan hükümlü Jeffrey Epstein hakkında 33.295 sayfalık kapsamlı belge paketini kamuoyuyla paylaştı. Epstein skandalının yeni boyutlarını gözler önüne seren belgeler arasında e-postalar, uçuş kayıtları ve mahkeme dosyaları yer alıyor.
Evden çıkan görüntülerde 'dokunmayın' notu
FBI'ın Epstein'ın evinde yaptığı aramaya ait vücut kamerası görüntüleri, pedofil milyarderin yaşam alanından çarpıcı detaylar sunuyor. Görüntülerde, duvarları kadın fotoğraflarıyla kaplı ofisler ve üzerinde "dokunmayın" yazılı not bulunan bir bilgisayar dikkat çekiyor. Bazı fotoğraflar çıplak kadınları gösterirken, Ghislaine Maxwell'in Papa II. John Paul ile görüşme anları da karelerde yer alıyor.
Ses kayıtlarında 'çok genç kızlar' i̇tirafı
Belgeler arasında yer alan ses kayıtlarında Epstein'ın bir çalışanı, cinsel suçlu milyarderin evine 'çok, çok genç kızların' geldiğini itiraf ediyor. Bu kayıtlar, Epstein çetesinin işleyiş biçimi hakkında yeni ipuçları veriyor.
Hücre görüntülerinde hala 'kayıp dakika' sorunu
Epstein'ın hapiste öldüğü gece çekilen güvenlik kamerası görüntülerinin yeni versiyonu, önceki kayıtlara göre iki saat daha fazla görüntü içeriyor. Ancak komplo teorilerini besleyen "kayıp dakika" sorunu hala çözülemiş değil.
Demokrat politikacıdan sert eleştiri: Belgelerin yüzde 97'si Zaten Açıktı
Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyesi Demokrat politikacı Robert Garcia, belge yayınını sert şekilde eleştirdi. Garcia, Adalet Bakanlığı'ndan alınan belgelerin yüzde 97'sinin zaten kamuoyuna açık olduğunu belirtti.
"Amerikan halkına sesleniyorum - bu sizi kandırmasın. Dikkatli inceleme sonucu, Gözetim Demokratları alınan belgelerin yüzde 97'sinin zaten kamuya açık olduğunu tespit etti. Müşteri listesinden bahsedilmiyor ve şeffaflığı artıran hiçbir şey yok" dedi Garcia.
Müşteri listesi tartışması devam ediyor
Epstein skandalının en kritik bölümü olan müşteri listesi konusu belirsizliğini koruyor. Ghislaine Maxwell, hapiste verdiği son röportajda böyle bir listenin var olmadığını iddia etti.
ABD Başsavcısı Pam Bondi'nin daha önce böyle bir listenin "masasında durduğu" yönündeki açıklamaları geri çekildi. Bondi'nin sözcüsü, bu ifadenin Epstein hakkındaki genel belgeleri kapsadığını, özel bir müşteri listesini değil, açıkladı.
Pedofil skandalında şeffaflık sorunu
33 bin sayfalık belge paketinin kamuoyunu tatmin etmemesi, Epstein davasındaki şeffaflık sorununu gözler önüne seriyor. Cinsel suçlar zincirinin tüm boyutlarının açığa çıkması için sivil toplum baskısı devam ediyor.
Epstein dosyaları, ABD'nin en tartışmalı konularından biri olmaya devam ederken, gerçek adalet arayışı sürüyor.