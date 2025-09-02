https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/ankarada-yogun-duman-ve-is-kokusu-valilikten-aciklama-geldi-1099037569.html
Ankara'da yoğun duman ve is kokusu: Valilikten açıklama geldi
Ankara'da yoğun duman ve is kokusu: Valilikten açıklama geldi
Ankara'da gece saatlerinde etkili olan duman ve is kokusu sonrası kentte yangın çıktığı iddiası gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Valiliği... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği başkentte yoğun duman ve is kokusu ile ilgili bir açıklama yaptı. Başkent Ankara'da gece saatlerinde etkili olan is kokusu ve dumanla ilgili yangın iddiaları sosyal medyada gündeme geldi.Valilik yaptığı açıklamada bir yangının söz konusu olmadığını ve bahsi geçen belirtilerin Kastamonu/ Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklandığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ankara'da yoğun duman ve is kokusu: Valilikten açıklama geldi
23:55 02.09.2025 (güncellendi: 00:00 03.09.2025)
Ankara'da gece saatlerinde etkili olan duman ve is kokusu sonrası kentte yangın çıktığı iddiası gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Valiliği duman ve is kokusunun nedeninin Kastamonu/ Araç’ta devam eden yangınlar olduğunu duyurdu.
Ankara Valiliği başkentte yoğun duman ve is kokusu ile ilgili bir açıklama yaptı. Başkent Ankara'da gece saatlerinde etkili olan is kokusu ve dumanla ilgili yangın iddiaları sosyal medyada gündeme geldi.
Valilik yaptığı açıklamada bir yangının söz konusu olmadığını ve bahsi geçen belirtilerin Kastamonu/ Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklandığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/ Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgârlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup. İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır. Halkımızın bilgisine sunulur.