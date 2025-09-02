https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/ankarada-yogun-duman-ve-is-kokusu-valilikten-aciklama-geldi-1099037569.html

Ankara'da yoğun duman ve is kokusu: Valilikten açıklama geldi

Ankara'da yoğun duman ve is kokusu: Valilikten açıklama geldi

Ankara'da gece saatlerinde etkili olan duman ve is kokusu sonrası kentte yangın çıktığı iddiası gündeme geldi.

Valilik yaptığı açıklamada bir yangının söz konusu olmadığını ve bahsi geçen belirtilerin Kastamonu/ Araç'ta devam eden yangınlardan kaynaklandığını belirtti.

