Devlet okullarında 'bağış' parası 300 bin lirayı buldu: MEB 'şikayet edin' uyarısı yaptı

Devlet okullarında 'bağış' parası 300 bin lirayı buldu: MEB 'şikayet edin' uyarısı yaptı

Devlet okullarında velilerden istenen 'bağış' ücretlerinin 300 bin liraya kadar ulaştığına dair şikayetler üzerine harekete geçen MEB, velileri 'bize şikayet... 03.09.2025

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı ama hala bazı devlet okullarında istenen 'bağış' ücretleri sosyal medyanın gündeminde. Çok sayıda veli bundan şikayetçi olurken İstanbul'da bazı ilçelerde bağış adı altında istenen para 300 bin lirayı buldu. MEB ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir okulunda kayıt parası yoktur, zorunlu bağış alınamaz' açıklaması yaptı ve velileri şikayetçi olmaları konusunda uyardı. Semte göre değişiklik gösteriyorDevlet okullarında istenen bağış miktarı ise semtlere göre farklılıklar gösteriyor. Mesela Ataşehir, Şişli ve Kadıköy gibi ilçelerde bu rakam 300 bin liraya kadar çıkabiliyor. Gelir seviyesi düşük bölgelerde ise bu rakam 10-20 bin arasında.MEB: Sakın ödemeyinSosyal medyadaki tartışmalardan sonra açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, "Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir okulunda kayıt parası yoktur, bağış farklı bir şeydir. Çocuğunuzu e-Devlet'te kayıtlı görünen okuluna, okulun ilk günü gidip bırakabilirsiniz' açıklaması yaptı. CNNTürk'e konuşan bir bakanlık yetkilisi de, kayıtlı olduğu okulu beğenmeyin başka okula çocuğunu göndermek isteyen aileler nedeniyle yanmış bir algı oluştuğuna dikkat çekerken, "Kardeş durumu, sağlık gerekçesi gibi kriterlerle okul değişimi yapabiliyor. Devlet okullarına yönelişin arttığı doğru, ama ücretsiz eğitim her zaman devam edecek." ifadelerini kullandı. Kayıt parası istenen veli ne yapmalı? Nereye şikayetçi olunmalı?Bağış adı altında kayıt parası istenen veliler, hem Bakanlığa, hem valiliklere hem de il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvuru yapabilir. Yine CİMER üzerinden de şikayetçi olunabiliyor.

