Okulda kayıt kavgası: Veli, okul müdürüne bıçak çekti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, Mehmet Akif Ortaokulu’nda bir veliyle okul idaresi arasında tartışma çıktı. İddiaya göre veli H.K., adres teyidi sırasında okul... 27.08.2025, Sputnik Türkiye

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir velinin okul müdürüne bıçak çektiği iddiası nedeniyle adli soruşturma açıldı.İddiaya göre, çocuğunun kaydı için okula gelen veli H.K. ve okul müdürü Ü.B. arasında adres teyidi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K.’nin cebinden bir bıçak çıkardığı öne sürüldü. O anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, velinin cebinden bir cisim çıkardığı, müdür yardımcısı M.A’nın araya girerek tarafları ayırmaya çalıştığı ve bu sırada cismin yere düştüğü, ardından çevredekiler tarafından uzaklaştırıldığı görüldü.Yaralanmanın olmadığı olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

