CHP, İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasına itiraz etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasına yönelik karara resmi itirazda bulundu. Parti yetkilileri, alınan kararın hukuka ve... 03.09.2025, Sputnik Türkiye

CHP, İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılması kararına İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde itiraz etti.CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davasında, il yönetimi ve 196 delege tedbiren görevden uzaklaştırılarak kongre süreci durduruldu. İl başkanlığına ise Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu 5 kişilik heyet atanmıştı.

