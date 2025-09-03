Türkiye
CHP, İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasına itiraz etti
CHP, İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasına itiraz etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasına yönelik karara resmi itirazda bulundu. Parti yetkilileri, alınan kararın hukuka ve... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
CHP, İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılması kararına İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde itiraz etti.CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davasında, il yönetimi ve 196 delege tedbiren görevden uzaklaştırılarak kongre süreci durduruldu. İl başkanlığına ise Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu 5 kişilik heyet atanmıştı.
17:49 03.09.2025 (güncellendi: 17:56 03.09.2025)
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile karıştırıldığı iddiasına hapis istemi
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile karıştırıldığı iddiasına hapis istemi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
© AA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasına yönelik karara resmi itirazda bulundu. Parti yetkilileri, alınan kararın hukuka ve parti tüzüğüne aykırı olduğunu savunarak yeniden değerlendirilmesini talep etti.
CHP, İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılması kararına İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde itiraz etti.
CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davasında, il yönetimi ve 196 delege tedbiren görevden uzaklaştırılarak kongre süreci durduruldu. İl başkanlığına ise Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu 5 kişilik heyet atanmıştı.
