CHP, İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasına itiraz etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasına yönelik karara resmi itirazda bulundu. Parti yetkilileri, alınan kararın hukuka ve... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
poli̇ti̇ka
chp
kurultay
tüzük kurultayı
chp kurultayı
i̇stanbul
chp i̇stanbul i̇l merkezi
chp i̇stanbul i̇l başkanlığı
CHP, İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılması kararına İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde itiraz etti.CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davasında, il yönetimi ve 196 delege tedbiren görevden uzaklaştırılarak kongre süreci durduruldu. İl başkanlığına ise Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu 5 kişilik heyet atanmıştı.
i̇stanbul
chp, kurultay, tüzük kurultayı, chp kurultayı, i̇stanbul, chp i̇stanbul i̇l merkezi, chp i̇stanbul i̇l başkanlığı
17:49 03.09.2025 (güncellendi: 17:56 03.09.2025)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasına yönelik karara resmi itirazda bulundu. Parti yetkilileri, alınan kararın hukuka ve parti tüzüğüne aykırı olduğunu savunarak yeniden değerlendirilmesini talep etti.
CHP, İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılması kararına İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde itiraz etti.
CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davasında, il yönetimi ve 196 delege tedbiren görevden uzaklaştırılarak kongre süreci durduruldu. İl başkanlığına ise Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu 5 kişilik heyet atanmıştı.