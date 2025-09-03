https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/cinsiyet-degisikligiyle-ilgili-yeni-duzenleme-3-hekim-yerine-7-uzman-hekim-karar-verecek-1099038146.html

Cinsiyet değişikliğiyle ilgili yeni düzenleme: 3 hekim yerine 7 uzman hekim karar verecek

Cinsiyet değişikliğiyle ilgili yeni düzenleme: 3 hekim yerine 7 uzman hekim karar verecek

Sağlık Bakanlığı, cinsiyet değişikliğiyle ilgili sağlık kurulu raporlarındaki düzenlemeye ilişkin bir açıklama yaptı.Buna göre, Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesi uyarınca, cinsiyet değişikliği talebinde bulunan kişilerin mahkemeye başvurabilmeleri için resmi sağlık kurulu raporu almalarının zorunlu olduğu belirtildi.Açıklamada mahkemelerin de bu raporu talep ettiği bildirildi."Yeni düzenleme ile önceden 3 hekim tarafından düzenlenebilen raporlar, artık 7 uzman hekimin yer aldığı tam teşekküllü kurul tarafından hazırlanabilecektir" ifadesi geçen açıklamaya göre kurul, genel cerrahi, psikiyatri, endokrinoloji, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum, plastik cerrahi, tıbbi genetik uzmanlarından oluşacak.Kurul öncesinde her bir uzman hekim tarafından ayrı ayrı muayene yapılmasının şart koşulduğu aktarıldı.3 hekimli raporlara otomatik olarak şu ibarenin ekleneceği de belirtildi:Düzenlemenin kolaylık sağlama amacı taşımadığı şu ifadelerle aktarıldı:

