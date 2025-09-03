Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/cinsiyet-degisikligiyle-ilgili-yeni-duzenleme-3-hekim-yerine-7-uzman-hekim-karar-verecek-1099038146.html
Cinsiyet değişikliğiyle ilgili yeni düzenleme: 3 hekim yerine 7 uzman hekim karar verecek
Cinsiyet değişikliğiyle ilgili yeni düzenleme: 3 hekim yerine 7 uzman hekim karar verecek
Cinsiyet değişikliğiyle ilgili sağlık kurulu raporlarında düzenlemeye giden Sağlık Bakanlığı yeni sistem ile önceden 3 hekim tarafından düzenlenebilen... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T01:41+0300
2025-09-03T02:01+0300
Sağlık Bakanlığı, cinsiyet değişikliğiyle ilgili sağlık kurulu raporlarındaki düzenlemeye ilişkin bir açıklama yaptı.Buna göre, Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesi uyarınca, cinsiyet değişikliği talebinde bulunan kişilerin mahkemeye başvurabilmeleri için resmi sağlık kurulu raporu almalarının zorunlu olduğu belirtildi.Açıklamada mahkemelerin de bu raporu talep ettiği bildirildi."Yeni düzenleme ile önceden 3 hekim tarafından düzenlenebilen raporlar, artık 7 uzman hekimin yer aldığı tam teşekküllü kurul tarafından hazırlanabilecektir" ifadesi geçen açıklamaya göre kurul, genel cerrahi, psikiyatri, endokrinoloji, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum, plastik cerrahi, tıbbi genetik uzmanlarından oluşacak.Kurul öncesinde her bir uzman hekim tarafından ayrı ayrı muayene yapılmasının şart koşulduğu aktarıldı.3 hekimli raporlara otomatik olarak şu ibarenin ekleneceği de belirtildi:Düzenlemenin kolaylık sağlama amacı taşımadığı şu ifadelerle aktarıldı:
01:41 03.09.2025 (güncellendi: 02:01 03.09.2025)
Abone ol
Cinsiyet değişikliğiyle ilgili sağlık kurulu raporlarında düzenlemeye giden Sağlık Bakanlığı yeni sistem ile önceden 3 hekim tarafından düzenlenebilen raporların, artık 7 uzman hekimin yer aldığı tam teşekküllü kurul tarafından hazırlanabileceğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığı, cinsiyet değişikliğiyle ilgili sağlık kurulu raporlarındaki düzenlemeye ilişkin bir açıklama yaptı.
Buna göre, Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesi uyarınca, cinsiyet değişikliği talebinde bulunan kişilerin mahkemeye başvurabilmeleri için resmi sağlık kurulu raporu almalarının zorunlu olduğu belirtildi.
Açıklamada mahkemelerin de bu raporu talep ettiği bildirildi.
"Yeni düzenleme ile önceden 3 hekim tarafından düzenlenebilen raporlar, artık 7 uzman hekimin yer aldığı tam teşekküllü kurul tarafından hazırlanabilecektir" ifadesi geçen açıklamaya göre kurul, genel cerrahi, psikiyatri, endokrinoloji, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum, plastik cerrahi, tıbbi genetik uzmanlarından oluşacak.
Kurul öncesinde her bir uzman hekim tarafından ayrı ayrı muayene yapılmasının şart koşulduğu aktarıldı.
3 hekimli raporlara otomatik olarak şu ibarenin ekleneceği de belirtildi:

Cinsiyet değişimi amaçlı raporların tam teşekküllü kurulda düzenlenmesi gerekmektedir. Bu rapor, cinsiyet değişimi amaçlı kullanılamaz.

Düzenlemenin kolaylık sağlama amacı taşımadığı şu ifadelerle aktarıldı:
Sonuç olarak bu düzenleme, yeni bir kolaylık ya da imkan getirmemektedir. Amaç, mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçmek, standardizasyonu ve denetimi sağlamaktır. Sağlık hizmet sunucuları bilgilendirilmiş, eksik rapor düzenlenmesinin önüne geçilmiştir."
