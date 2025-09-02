https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/tilkiyle-bogusan-kopek-kuduz-oldu-bir-ilce-karantinaya-alindi-1099026846.html
Tilkiyle boğuşan köpek kuduz oldu: Bir belde karantinaya alındı
Tilkiyle boğuşan köpek kuduz oldu: Bir belde karantinaya alındı
Kars Digor'da tilkiyle boğuşan ve telef olan köpekte kuduz virüsüne rastlanınca bir belde karantinaya alındı.
Kars'ın Digor ilçesinde tilkiyle boğuştuktan sonra telef olan köpekte kuduz virüsü çıktı. Bunun üzerine ilçeye bağlı Dağpınar Beldesi'nde karantina uygulaması başlatıldı. Belde girişine 'bu köyde kuduz hastalığı vardır' tabelası asıldıİlçeye bağlı Dağpınar beldesinde hayvanlarını otlatan bir besicinin köpeği, bu sırada çevrede bulunan tilkiyle boğuştu. Bir süre sonra köpeğin telef olduğunu fark eden besici, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekiplerce köpekten alınan numunede kuduz virüsü tespit edildi.Karantina uygulaması başlatılan beldenin girişine, "Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı. Ayrıca ekipler, besicinin tüm hayvanlarını olası hastalığa karşı aşıladı.
14:46 02.09.2025 (güncellendi: 15:06 02.09.2025)
Kars'ın Digor ilçesinde tilkiyle boğuştuktan sonra telef olan köpekte kuduz virüsü çıktı. Bunun üzerine ilçeye bağlı Dağpınar Beldesi'nde karantina uygulaması başlatıldı.
Belde girişine 'bu köyde kuduz hastalığı vardır' tabelası asıldı
İlçeye bağlı Dağpınar beldesinde hayvanlarını otlatan bir besicinin köpeği, bu sırada çevrede bulunan tilkiyle boğuştu. Bir süre sonra köpeğin telef olduğunu fark eden besici, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekiplerce köpekten alınan numunede kuduz virüsü tespit edildi.
Karantina uygulaması başlatılan beldenin girişine, "Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı. Ayrıca ekipler, besicinin tüm hayvanlarını olası hastalığa karşı aşıladı.